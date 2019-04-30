سعر الدواجن اليوم | الأربعاء 1 مايو 2019 من المزارع أسعار الفراخ البيضاء وأمهات

نستعرض لكم اليوم سعر الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 1 مايو 2019، من المزارع أسعار الفراخ البيضاء وأمهات، في إطار منابعة أخبار ومستجدات بورصة الدواجن العمومية، ولعل يوماً بعد يوم نجد إختلاف في سعر الدواجن، وتلك الأسعار دائماً، بل تتأثر بصفة شبه دورية معتمدة على عدد من الأسباب والعوامل، وتعد أسعار ذلك العام منخفضة في حالة مقارنتها مع أسعار العام السابق، ويرجع السبب لوجود الكميات الكافية للطلب في المنافذ المختلفة ولا يشهد السوق المصري حالة من العجز، وللمتابع لأسعار الدواجن يحرص على معرفة أخبار بورصة الدواجن شبة يومياً، وما يتواجد بها من مناقصات، حيث أن البورصة عامل مؤثر في تحديد سعر الدواجن بجميع أنواعها في المحلات التجارية، ومزارع الدواجن، بل في الأسواق المصرية ككل.

سعر الدواجن اليوم الأربعاء 1 مايو 2019

لعل سعر الدواجن اليوم يرتفع على الأقل مرة واحدة أسبوعياً، وهذا يرجع لسبب زيادة المعروض وقلة الطلب في السوق المحلي، واليوم نجد سعر كيلو اللحم الأبيض للمستهلك قد سجل نحو الـ 29 جنيه مصري، بينما كرتونة البيض الأبيض قد وصل سعرها إلى نحو الـ 35.5 جنيه مصري، أما سعر الكتكوت الأبيض عمر الـ 1 يوم قد سجل ما بين الـ 7.00 إلى الـ 11.50 جنيه مصري، وسعر الكتكوت البلدي سجل ما بين الـ 1.30 إلى الـ 1.75 جنيه مصري، والآن موعدنا مع إستعراض جداول سعر المزارع مع مراعاة إضافة ربح التاجر إلى الأسعار والتي في العادة تتراوح ما بين الـ 3.00 إفى الـ 5.00 جنيهات مصرية.

النوع الكمية السعر بالجنية المصري لحم أبيض كيلو 29 الأمهات كيلو 20 لحم ساسو كيلو 41 لحم بلدي كيلو 39 لحم رومي برونزي كيلو 45 لحم رومي أبيض كيلو 45 لحم بط مسكوفي كيلو 45 لحم بط مولار كيلو 34 بيض أبيض كرتونه 35.5 بيض أحمر كرتونه 35.5 بيض بلدي كرتونه 40 كتكوت أبيض عمر يوم من 7 إلى 11.5 جنيه كتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم من 4.25 إلى 5 جنيه كتكوت بلدي عمر يوم 1.3 إلى 1.75

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