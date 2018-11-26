سعر الحديد اليوم للمستهلك في السوق المصرية بجميع المصانع الثلاثاء 27-11-2018

سوف نستعرض معكم اليوم سعر الحديد التسليح اليوم في مصر، وذلك فى شركات ومصانع حديد التسليح التي يتجاوز عددها نحو 20 مصنع، حيث يمثل سوق صناعة حديد التسليح فى مصر واحد من أهم روافد الاقتصاد المصري، لا تقصر صناعة الحديد على تشغيل العمالة فى المصانع فقط، ولكن تمتد لتكون عصب كامل لمجال المقاولات والتشييد، وما يتبع ذلك من صناعات وأعمال حرفية ملحقة بها بشكل غير مباشر.

أسعار الحديد اليوم فى المصانع المصرية

تختلف أسعار الحديد تبعا لعدة عوامل لعل من أهمها مكان التسليم سواء كان من المصنع مباشرة أو من خلال أحد موزعين مصنع التسليح، كذلك أسعار صرف الدولار في البنوك، وهناك عامل آخر وهو المكان الجغرافي وما يتبعه من زيادة فى قيمة نقل وتحميل طن حديد التسليح، فأسعار الحديد تختلف فى وجه بحري عن مثيلاتها فى وجه قبلي، لكن اختلاف طفيف، وشهد متوسط أسعار الحديد اليوم انخفاض فى سعر تسليم المستهلك، حيث أرجع خبراء الاقتصاد أن السبب فى ذلك الأمر هو انخفاض معدلات البناء فى قطاع التشييد والمقاولات خلال هذه الفترة، وكذلك تراجع القدرة الشرائية للمستهلك النهائي، وكانت أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 12330 12450 12600 شركة حديد عز الدخيلة 12330 12450 12600 شركة حديد المصريين المصريين 12350 12450 12600 شركة حديد بشاي بيشاي 12250 12350 12500 شركة حديد العتال العتال 12250 12350 12500 شركة حديد عطية عطية 12200 12300 12450 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12250 12350 12500 شركة حديد الجارحي الجارحي 12250 12350 12500 شركة حديد المعادي المعادي 12200 12300 12450 شركة حديد السويس للصلب السويس 12250 12350 12500 مصنع سرحان للصلب سرحان 12100 12200 12350 مصنع قوطة للصلب قوطة 12150 12250 12400 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12250 12350 12500 شركة حديد المراكبي المراكبي 12200 12300 12450 شركة حديد العشري العشري 12250 12350 12500 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 12100 12200 12350 شركة حديد عياد عياد 12250 12350 12500 شركة حديد الكومي الكومي 12200 12300 12450 شركة حديد حديدنا حديدنا 12200 12300 12450 شركة طنطا للصلب طنطا 12100 12200 12350 شركة حديد بيانكو بيانكو 12100 12200 12350 شركة حديد عنتر عنتر 12100 12200 12350

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وزارة الصناعة تفرض رسوم على أسعار الحديد المستورد

قامت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي بتاريخ 6 ديسمبر 2017 بفرض رسوم إغراق على الحديد المسلح المستورد ويشمل (أسياخ، لفائف، قضبان، عيدان) من عدة دول وأبرزها دول الصين وتركيا وأوكرانيا، على أن تمتد تلك الرسوم المقررة على حديد التسليح المستورد لمدة خمسة سنوات، ويجوز لوزير الصناعة قانونا إلغاء تلك الرسوم فى أي وقت خلال المدة المحددة، وجاء ذلك القرار بعد تحقيقات قامت بها الوزارة لمدة تصل إلى ستة أشهر، وصدر القرار للحفاظ على صناعة حديد التسليح المصرية.

عوامل تؤثر على سعر الحديد في مصر

هناك عدة عوامل تؤدي لعدم استقرار سوق الحديد فى مصر، لعل من أبرزها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل فى صناعة الحديد يتم استيرادها من الدول الخارجية، ولعل من أبرز تلك المكونات المستوردة (الخردة، الحديد ألإسفنجي، العروق، الفحم وغيرها الكثير)، كذلك زادت أسعار المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف النقل أو الكهرباء أو أجور العمالة، وأدت تلك العوامل المجتمعة إلى عدم استقرار سوق الحديد فى السوق المصري.

مبادرة لخفض أسعار الحديد في مصر

صرح السيد أحمد الزيني والذي يشغل منصب الرئاسة لشبعة مواد البناء في الاتحاد المصري للغرف التجارية في تصريحات صحفية له أن بعض المصانع الخاصة اتخذت قراراً فيما بينها على خفض الأسعار مراعاة لظروف البلد والمواطنين الاقتصادية، وأنه توقعه الذي صرح به سابقاً قد تحقق مع قرار شركة حديد عز بأخذ المبادرة في هذا المجال وإعلانها يوم الأربعاء الموافق 11-4-2018 عن خفض منتجاتها من الحديد بقيمة تصل إلى نحو 300 جنيه مصري، وقد أرجع الزيني هذا الانخفاض إلى الركود في حركة السوق، والذي يؤدي إلى قلة الطلب على منتجات حديد التسليح وبالتالي خفض الأسعار، وأشار إلى أن هناك سبب آخر للانخفاض الأخير في سعر الحديد وهو السعر العالمي لمدخلات عملية إنتاج الحديد في مصر، ولعل من أبرزها خام البيليت الذي يتم استيراده من الخارج بشكل كامل.

قرار خفض أسعار حديد التسليح في مصر

أعلنت الكثير من مصانع الحديد المنتجة في السوق المصرية عن تخفيض كبير في أسعار حديد التسليح يوم الأحد 15 أبريل 2018، ومنها حديد المصريين وكان قد سبقها في نهاية الأسبوع الماضي تخفيض الأسعار من شركة حديد عز، وقد أدي ذلك إلى اتخاذ شركات الحديد الأخرى نفس قرار التخفيض بنسب مختلفة، والأمر يعود في النهاية إلى أنخفاض أسعار بعض متطلبات أنتاح الحديد على المستوى الدولي مقابل الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي يعود في النهاية على أسعار الحديد في السوق المصرية للمستهلك اليوم.

تأثير قرار خفض سعر الحديد في مصر

صرح السيد محمد حنفي الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصرية أن من مصلحة مصانع الحديد العاملة في السوق المصري انخفاض سعر منتجات حديد التسليح، لأن هذا الانخفاض يؤثر بصورة مباشرة على الطلب من قبل المستهلك، وهو ما يؤدي في النهاية إلى عمل مصانع الحديد بكامل الطاقة الإنتاجية المتاحة لها، حيث أنه في الحالات التي يشهد فيها السوق ركود في حركة بيع وشراء منتجات حديد التسليح تقرر المصانع تخفيض الطاقة الإنتاجية لها، وهو الأمر الذي يعود بالضرر على تلك المصانع بصورة مباشرة، حيث يؤدي إلى تحقيق خسائر نتيجة ارتباط الطاقة الإنتاجية للمصنع بفوائد القروض من البنوك وأيضا قلة الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع التكلفة التي يتحملها المصنع الخاصة بإنتاج كل طن حديد.

رئيس شعبة مواد البناء يطالب بفتح باب جلب الحديد المستورد

طالب السيد أحمد الزيني خلال تصريحات له من الحكومة المصرية بأن تستخدم الأدوات المتاحة لها لضبط سوق الحديد المصري، ومن ضمنها أن تقوم الحكومة بفتح الباب أمام التجار والمستوردين المصريين للقيام بعملية استيراد منتجات الحديد إلى السوق المصري، وهو الأمر الذي يؤكد رئيس شعبة مواد البناء أنه سوف يساهم في ضبط أسعار الحديد داخل السوق، وقد أوضح الزيني أنه يجب أن يتم استيراد الحديد من الدول الغير متورطة في إغراق سوق الحديد خلال الفترة السابقة، مثل الحديد التركي والصيني والأوكراني، وقد أوضح السيد أحمد الزيني أن مصر قد قامت باستيراد منتجات حديد تسليح تتجاوز نحو 120 ألف طن من السعودية.