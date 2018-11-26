الآن سعر الحديد للمستهلك الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 في جميع المصانع المصرية

نقدم لكم عبر هذا الموضوع سعر الحديد في السوق المصرية اليوم، حيث استقرت أسعار الحديد في مصر خلال منتصف شهر أبريل 2018، بعد الارتفاعات الكبيرة في الفترة السابقة حيث بلغ متوسط ارتفاع السعر في طن الحديد المسلح للمستهلك ما بين 200 إلى نحو 400 جنيه مصري عن السعر السابق له، وقد أرجع عضو في غرفة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وهو الدكتور كمال الدسوقي في تصريحات صحفية له أن السبب الحقيقي لارتفاع سعر الحديد في مصر الفترة الأخيرة يرجع إلى تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، حيث ارتفعت أسعار خردة الحديد في السوق، كما شهد خام البيليت الداخل في الصناعة ارتفاع بقيمة تصل إلى 10 دولار أمريكي، حيث أنه عنصر أساسي ضمن مدخلات عملية إنتاج الحديد المسلح ولكن مصر تقوم باستيراد جميع احتياجاتها منه من الخارج، حيث لا تتوفر صناعة مصرية له داخل السوق.

سعر حديد التسليح اليوم للمستهلك في مصر

نستعرض معكم من خلال الجدول التالي سعر الحديد في المصانع المصرية، وذلك لأغلب وأشهر المصانع المختصة بإنتاج حديد التسليح في السوق المصري مثل شركة عز والمصريين والجارحي وغيرها الكثير، ويشمل الجدول متوسط سعر الحديد تسليم أرض المصنع وكذلك متوسط أسعار تسليم المحافظات، حيث كانت أسعار طن الحديد اليوم على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 12330 12450 12600 شركة حديد عز الدخيلة 12330 12450 12600 شركة حديد المصريين المصريين 12350 12450 12600 شركة حديد بشاي بيشاي 12250 12350 12500 شركة حديد العتال العتال 12250 12350 12500 شركة حديد عطية عطية 12200 12300 12450 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12250 12350 12500 شركة حديد الجارحي الجارحي 12250 12350 12500 شركة حديد المعادي المعادي 12200 12300 12450 شركة حديد السويس للصلب السويس 12250 12350 12500 مصنع سرحان للصلب سرحان 12100 12200 12350 مصنع قوطة للصلب قوطة 12150 12250 12400 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12250 12350 12500 شركة حديد المراكبي المراكبي 12200 12300 12450 شركة حديد العشري العشري 12250 12350 12500 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 12100 12200 12350 شركة حديد عياد عياد 12250 12350 12500 شركة حديد الكومي الكومي 12200 12300 12450 شركة حديد حديدنا حديدنا 12200 12300 12450 شركة طنطا للصلب طنطا 12100 12200 12350 شركة حديد بيانكو بيانكو 12100 12200 12350 شركة حديد عنتر عنتر 12100 12200 12350

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أسباب الزيادة الأخيرة في اسعار الحديد

صرح مصدر مسئول في أحد مصانع الحديد الشهيرة في السوق المصري أن السبب الحقيقي في الارتفاع يرجع إلى قيام المصانع باستهلاك المخزون الخاص بها من خام البيليت والذي كان يتم تقديره وتقيمه بسعر الشراء منذ عام، ونتيجة لذلك بدأت مصانع الحديد المصرية في استيراد خام البيليت بالسعر الجديد بعد ارتفاعه عالميا، حيث يصل سعر الطن إلى ما يزيد عن 570 دولار أمريكي، وتبلغ تكلفة تحويله في المصانع إلى حديد تسليح ما بين 1200 جنيه إلى 1500 جنيه، وأكد المصدر أن مصانع وشركات الحديد المصرية قد قامت بتثبيت سعر الحديد في السوق المصري لمدة تزيد عن خمسة أشهر سابقة، وبسبب الضغوط الاقتصادية لم يعد هناك مخرج غير رفع الأسعار وفق السوق العالمية.

طلب إحاطة في البرلمان بشأن ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت

قام العضو في البرلمان المصري عن حزب مستقبل وطن حسين أبو جاد بتقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بخصوص الارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء وخاصة اسعار الحديد والاسمنت في السوق المصري، ويطلب من خلاله تدخل رئيس الحكومة المصرية للعمل على الحد من التأثير السلبي لارتفاع اسعار حديد التسليح، حيث أنه يؤثر بشكل مباشر على قطاع مهم وهو التشييد والبناء، وبالتالي زيادة في أسعار الوحدات السكنية، وما يمثله ذلك من ضغط على المواطن البسيط.