أسعار الحديد والأسمنت اليوم في المصانع المصرية الثلاثاء 27-11-2018

في إطار متابعة أحدث أخبار أسعار السلع والمنتجات في السوق المصري نقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم، حيث تمثل مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت عنصران أساسيان في قطاع التشييد والمقاولات، الذي يعمل على حركة الاقتصاد المصري بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة به ومنها صناعة الحديد وكذلك مصانع الأسمنت، ويشهد حاليا السوق المصري استقرار نسبي في أسعار الحديد والأسمنت بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أوخر عام 2016.

سعر طن الحديد اليوم في السوق المصرية

نستعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار الحديد في المصانع المصرية، والتي تتراوح متوسط أسعارها نحو 13 ألف جنيه للطن، يزيد ويقل بنسب طفيفة وفق ظروف العرض والطلب، ووفق التكاليف المرتبطة بنقل المنتج إلى المستهلك، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 12330 12450 12600 شركة حديد عز الدخيلة 12330 12450 12600 شركة حديد المصريين المصريين 12350 12450 12600 شركة حديد بشاي بيشاي 12250 12350 12500 شركة حديد العتال العتال 12250 12350 12500 شركة حديد عطية عطية 12200 12300 12450 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12250 12350 12500 شركة حديد الجارحي الجارحي 12250 12350 12500 شركة حديد المعادي المعادي 12200 12300 12450 شركة حديد السويس للصلب السويس 12250 12350 12500 مصنع سرحان للصلب سرحان 12100 12200 12350 مصنع قوطة للصلب قوطة 12150 12250 12400 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12250 12350 12500 شركة حديد المراكبي المراكبي 12200 12300 12450 شركة حديد العشري العشري 12250 12350 12500 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 12100 12200 12350 شركة حديد عياد عياد 12250 12350 12500 شركة حديد الكومي الكومي 12200 12300 12450 شركة حديد حديدنا حديدنا 12200 12300 12450 شركة طنطا للصلب طنطا 12100 12200 12350 شركة حديد بيانكو بيانكو 12100 12200 12350 شركة حديد عنتر عنتر 12100 12200 12350

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

يشهد حاليا سوق تجارة الأسمنت بعض التذبذبات الطفيفة، حيث ترتفع وتنخفض الأسعار بشكل شبه يومي ولكن بنسب طفيفة، فلا توجد أرتفاعات كبيرة أو مبالغ فيها، وكانت أسعار الأسمنت في المصانع المصرية اليوم على النحو التالي

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 843 853 868 الشركة العربية للأسمنت النصر 828 840 843 أسمنت أسيوط المهندس 835 880 888 صناعات مواد البناء التعمير 828 840 843 أسمنت أسك المنيا أسيك 835 880 888 أسمنت أسك المنيا حورس 825 880 888 أسمنت النهضة الصخرة 835 840 843 أسمنت وادي النيل المصري 828 838 840 لافارج للأسمنت المخصوص 840 850 860 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 838 843 843 أسمنت العريش العسكري 840 860 860 أسمنت العريش العسكري بني سويف 838 840 850 أسمنت سيناء سيناء 838 843 848 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 830 845 855 السويس للأسمنت السويس 835 838 850 أسمنت بورتلاند طرة طرة 840 848 853 أسمنت حلوان حلوان 840 848 853 أسمنت شورى شورى 835 838 840 مصر بني سويف مصر بني سويف 863 868 870 أسمنت السويدي السويدي 843 853 863 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 840 845 848 مصر للأسمنت قنا المسلة 835 840 843

ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق

عوامل تؤثر على اسعار الحديد والاسمنت في مصر

توجد العديد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري، ولعل من أبرز تلك العوامل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، حيث يتم استيراد العديد من مدخلات صناعة الحديد والأسمنت من خارج مصر، كذلك قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن منتجات الطاقة والكهرباء والبنزين، مما أدي إلى ارتفاع تكاليف العملية التشغيلية في مصانع الحديد والأسمنت المصرية، عامل آخر هو ارتفاع أجور العمالة في المصانع من أجل مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.