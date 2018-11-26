سعر الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي

نقدم لكم سعر الذهب اليوم في اليمن، حيث ما زال المعدن الأصفر يمثل ذلك الملاذ الأمن، والذي يلجأ إليه العديد من المواطنين على مستوى العالم، في ظل الظروف والإضطرابات التي تمر بها الدول، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها، وهو الأمر الذي تمر به الجمهورية اليمنية منذ نحو السبعة سنوات، وسوف نستعرض لكم من خلال هذا الموضوع أسعار الذهب اليوم في اليمن للبيع والشراء وذلك مقابل العملة الوطنية الريال اليمني، والذي فقد الكثير من قيمته الأقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وأدى إلى ظهور السوق السوداء لتجارة العملات والبضائع.
أسعار جرام الذهب اليوم في اليمن داخل الصاغة
من خلال الجدول التالي نقدم لك قارئنا الكريم متوسط الأسعار، والخاصة بعمليات البيع والشراء للمعدن الأصفر في مقابل الريال اليمني اليوم، وذلك في تعاملات محلات الصاغة اليمنية لجميع عيارات الذهب، مع ملاحظة أن الأسعار المذكورة لا تشمل على قيمة مصنعية الذهب، التي تضاف من قبل محل الصاغة وتختلف قيمتها من مكان إلى آخر، حيث كان سعر الذهب في اليمن اليوم على النحو التالي
|الوحدة
|سعر الذهب بالريال اليمني
|عيار 24
|بيع 24,457 شراء 21,829
|عيار 22
|بيع 22,419 شراء 20,010
|عيار 21
|بيع 21,400 شراء 19,100
|عيار 18
|بيع 18,343 شراء 16,371
|عيار 14
|بيع 14,267 شراء 12,733
|عيار 12
|بيع 12,229 شراء 10,914
|الاونصة
|بيع 760,617 شراء 678,869
|الجنيه الذهب
|بيع 171,200 شراء 152,800
|الكيلو
|بيع 24,457,143 شراء 21,828,571
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أسعار الذهب في اليمن اليوم بأسواق المال
هذا الجدول يختلف عن السابق ذكره، في أنه يستعرض قيمة مختلف عيارات الذهب وكذلك سعر الجنيه الذهب في اليمن اليوم مقابل الريال اليمني، وأيضا أسعار الذهب في مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في إطار الإجابة على تساؤل بكم الجرام الذهب اليوم في اليمن 2018 وكانت الأسعار اليوم وفق التالي
|الوحدة
|ريال يمني
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|9,855 ريال
|$39.37
|سعر الذهب عيار 22
|9,034 ريال
|$36.09
|اسعار الذهب عيار 21
|8,624 ريال
|$34.45
|اسعار الذهب عيار 18
|7,392 ريال
|$29.53
|سعر الذهب عيار 14
|5,749 ريال
|$22.96
|سعر الذهب عيار 12
|4,928 ريال
|$19.68
|اسعار أوقية الذهب
|306,503 ريال
|$1,224
|اسعار جنيه الذهب
|68,989 ريال
|$275.57
|اسعار كيلو الذهب
|9,855,398 ريال
|$39,367
التعليقات
هل ممكن سيتراجع اسعار الذهب ام لا
شكرا لهذا الموقع على متابعة أحدث أسعار بيع وشراء الذهب في اليمن
وندعوا الله ان يمن علينا بانخفاض الاسعار
شكرا لكم وان شاءالله يتراجع اكثر واكثر
معلومات صح
تعرف
الف شكر
ﻧﺸﻜﺮﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻱ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻱ
ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
كيف اعرف عن السبيكه 5 جرام
ﺍﻟﻒ ﺷﻜﺮ
شكرآ الف شكر
شكرا لكم
تسلمو
الف شكر
نشكر لكل من يعمل في هذا الموقع الإخباري
عل على الاهتمام والمتابعة في أوضاع الوطن
السياسية و الاقتصادية والاجتماعية
وآلله يوفق الجميع
ألله يحفظ الوطن
شكرن لكم