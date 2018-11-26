سعر الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي

نقدم لكم سعر الذهب اليوم في اليمن، حيث ما زال المعدن الأصفر يمثل ذلك الملاذ الأمن، والذي يلجأ إليه العديد من المواطنين على مستوى العالم، في ظل الظروف والإضطرابات التي تمر بها الدول، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها، وهو الأمر الذي تمر به الجمهورية اليمنية منذ نحو السبعة سنوات، وسوف نستعرض لكم من خلال هذا الموضوع أسعار الذهب اليوم في اليمن للبيع والشراء وذلك مقابل العملة الوطنية الريال اليمني، والذي فقد الكثير من قيمته الأقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وأدى إلى ظهور السوق السوداء لتجارة العملات والبضائع.

أسعار جرام الذهب اليوم في اليمن داخل الصاغة

من خلال الجدول التالي نقدم لك قارئنا الكريم متوسط الأسعار، والخاصة بعمليات البيع والشراء للمعدن الأصفر في مقابل الريال اليمني اليوم، وذلك في تعاملات محلات الصاغة اليمنية لجميع عيارات الذهب، مع ملاحظة أن الأسعار المذكورة لا تشمل على قيمة مصنعية الذهب، التي تضاف من قبل محل الصاغة وتختلف قيمتها من مكان إلى آخر، حيث كان سعر الذهب في اليمن اليوم على النحو التالي

الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني عيار 24 بيع 24,457 شراء 21,829 عيار 22 بيع 22,419 شراء 20,010 عيار 21 بيع 21,400 شراء 19,100 عيار 18 بيع 18,343 شراء 16,371 عيار 14 بيع 14,267 شراء 12,733 عيار 12 بيع 12,229 شراء 10,914 الاونصة بيع 760,617 شراء 678,869 الجنيه الذهب بيع 171,200 شراء 152,800 الكيلو بيع 24,457,143 شراء 21,828,571

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أسعار الذهب في اليمن اليوم بأسواق المال

هذا الجدول يختلف عن السابق ذكره، في أنه يستعرض قيمة مختلف عيارات الذهب وكذلك سعر الجنيه الذهب في اليمن اليوم مقابل الريال اليمني، وأيضا أسعار الذهب في مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في إطار الإجابة على تساؤل بكم الجرام الذهب اليوم في اليمن 2018 وكانت الأسعار اليوم وفق التالي