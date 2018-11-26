سعر الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي

، تحديث:
سعر الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي
سعر الذهب في اليمن اليوم

نقدم لكم سعر الذهب اليوم في اليمن، حيث ما زال المعدن الأصفر يمثل ذلك الملاذ الأمن، والذي يلجأ إليه العديد من المواطنين على مستوى العالم، في ظل الظروف والإضطرابات التي تمر بها الدول، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها، وهو الأمر الذي تمر به الجمهورية اليمنية منذ نحو السبعة سنوات، وسوف نستعرض لكم من خلال هذا الموضوع أسعار الذهب اليوم في اليمن للبيع والشراء وذلك مقابل العملة الوطنية الريال اليمني، والذي فقد الكثير من قيمته الأقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وأدى إلى ظهور السوق السوداء لتجارة العملات والبضائع.

 

أسعار جرام الذهب اليوم في اليمن داخل الصاغة

من خلال الجدول التالي نقدم لك قارئنا الكريم متوسط الأسعار، والخاصة بعمليات البيع والشراء للمعدن الأصفر في مقابل الريال اليمني اليوم، وذلك في تعاملات محلات الصاغة اليمنية لجميع عيارات الذهب، مع ملاحظة أن الأسعار المذكورة لا تشمل على قيمة مصنعية الذهب، التي تضاف من قبل محل الصاغة وتختلف قيمتها من مكان إلى آخر، حيث كان سعر الذهب في اليمن اليوم على النحو التالي

الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني
عيار 24 بيع 24,457 شراء 21,829
عيار 22 بيع 22,419 شراء 20,010
عيار 21 بيع 21,400 شراء 19,100
عيار 18 بيع 18,343 شراء 16,371
عيار 14 بيع 14,267 شراء 12,733
عيار 12 بيع 12,229 شراء 10,914
الاونصة بيع 760,617 شراء 678,869
الجنيه الذهب بيع 171,200 شراء 152,800
الكيلو بيع 24,457,143 شراء 21,828,571

 

اقرأ أيضا

سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والعملات في السوق السوداء والبنك المركزي

 

أسعار الذهب في اليمن اليوم بأسواق المال

هذا الجدول يختلف عن السابق ذكره، في أنه يستعرض قيمة مختلف عيارات الذهب وكذلك سعر الجنيه الذهب في اليمن اليوم مقابل الريال اليمني، وأيضا أسعار الذهب في مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في إطار الإجابة على تساؤل بكم الجرام الذهب اليوم في اليمن 2018 وكانت الأسعار اليوم وفق التالي

الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 9,855 ريال $39.37
سعر الذهب عيار 22 9,034 ريال $36.09
اسعار الذهب عيار 21 8,624 ريال $34.45
اسعار الذهب عيار 18 7,392 ريال $29.53
سعر الذهب عيار 14 5,749 ريال $22.96
سعر الذهب عيار 12 4,928 ريال $19.68
اسعار أوقية الذهب 306,503 ريال $1,224
اسعار جنيه الذهب 68,989 ريال $275.57
اسعار كيلو الذهب 9,855,398 ريال $39,367

 




     