أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 27-11-2018 مقابل الدرهم والدولار

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب في الإمارات اليوم بشكل مستمر، حيث لا تقتصر قيمة الذهب على أنه مصدر للتفاخر أو الزينة للنساء قديما وحديثا، لكنه أصبح مصدر أمان للجميع وبديل أمن للاستثمار فيه والحفاظ على قيمة الأشياء الحقيقية، دون التأثر بمستوى التضخم الذي قد يحدث على المستوى العالمي، وكذلك فى حالة حدوث اضطرابات ومشاكل سواء كانت اقتصادية أو سياسية، وسوف نستعرض معكم اليوم فى موقع نجوم مصرية سعر الذهب فى الأمارات السبع، وذلك لمختلف عيارات الذهب، مقدره قيمتها بالدرهم الإماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات العربية اليوم

تقوم دولة الأمارات العربية المتحدة باستيراد جميع احتياجات سوق الذهب المحلي من الخارج بالدولار الأمريكي أو اليورو أو غيرها من العملات، سواء كانت فى صورة سباك أو مشغولات ذهبية نهائية الصنع، مما يؤدي إلى ارتباط مباشر بين سعر الذهب اليوم مع سعر العملة الأشهر دولياً الدولار الأمريكي، فكلما زاد سعر الدولار أدى بالتبعية إلى زيادة سعر الذهب في السوق، وفيما يلي جدول أسعار الذهب اليوم في الإمارات العربية المتحدة

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 144.60 درهم $39.37 سعر الذهب عيار 22 132.55 درهم $36.09 اسعار الذهب عيار 21 126.53 درهم $34.45 اسعار الذهب عيار 18 108.45 درهم $29.53 سعر الذهب عيار 14 84.35 درهم $22.96 سعر الذهب عيار 12 72.30 درهم $19.68 اسعار أوقية الذهب 4,497 درهم $1,224 اسعار جنيه الذهب 1,012 درهم $275.57 اسعار كيلو الذهب 144,603 درهم $39,367

سعر الذهب خلال الأيام الماضية في تعاملات الدولة

اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 26 نوفمبر 144.40 132.36 126.35 108.30 84.23 72.20 25 نوفمبر 144.48 132.44 126.43 108.36 84.28 72.24 24 نوفمبر 144.48 132.44 126.43 108.36 84.28 72.24 23 نوفمبر 144.48 132.44 126.42 108.36 84.28 72.24 22 نوفمبر 145.01 132.93 126.89 108.76 84.59 72.51 21 نوفمبر 144.99 132.91 126.87 108.74 84.58 72.49 20 نوفمبر 144.26 132.24 126.23 108.20 84.15 72.13 19 نوفمبر 144.67 132.61 126.59 108.50 84.39 72.33 18 نوفمبر 144.34 132.31 126.30 108.26 84.20 72.17 17 نوفمبر 144.34 132.31 126.30 108.26 84.20 72.17

عوامل تحديد سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة

حيث نعتمد فى تحديدنا لأسعار الذهب في سوق التداول الإماراتي على التقارير الاقتصادية التي تصدرها أكبر البورصات العالمية الخاصة بهذه التجارة، والتي يتم من خلالها تداول وتجارة الذهب على المستوى العالمي، كما نقدم لكم أيضا متوسط أسعار الأيام السابقة لسعر الذهب في دولة الإمارات، وذلك لعمل مقارنة سريعة بين سعر الذهب اليوم ومتوسط أسعاره في الأيام السابقة داخل السوق في مقابل الدرهم وكذلك الدولار الأمريكي.