أسعار الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 27-11-2018 بالريال القطري والدولار الأمريكي

استمرارا في متابعة أحدث أسعار الذهب في السوق العربي، اليوم مع سعر الذهب في قطر اليوم، لجميع عيارات المستعملة في سوق الذهب مقابل العملة الوطنية الريال القطري، حيث تعتبر الشبكة الذهب أحد الأساسيات في الأفراح داخل دولة قطر والدول العربية بشكل عام، كذلك لا تقتصر أهمية سعر الذهب على المرأة فقط لكن تمتد لفئة التجار ورجال الأعمال، حيث تعتبر تجارة الذهب سواء كان جديد أو مستعمل أحد أنواع التجارة المربحة والتي تدر دخل مالي جيد، أما بالنسبة لرجال الأعمال فأن المعدن النفيس يعتبر ملاذ أمن للاستثمار في أوقات الاضطرابات التي يشهدها العالم من فترة إلى أخرى.

سعر الذهب في قطر اليوم

هذا الجدول يحتوى على الأسعار لسوق تداول الذهب مقابل الريال القطري، بدون إضافة قيمة مصنعية الذهب، حيث كانت الأسعار اليوم على النحو التالي

الوحدة ريال قطري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 143.34 ريال $39.37 سعر الذهب عيار 22 131.40 ريال $36.09 اسعار الذهب عيار 21 125.43 ريال $34.45 اسعار الذهب عيار 18 107.51 ريال $29.53 سعر الذهب عيار 14 83.62 ريال $22.96 سعر الذهب عيار 12 71.67 ريال $19.68 اسعار أوقية الذهب 4,458 ريال $1,224 اسعار جنيه الذهب 1,003 ريال $275.57 اسعار كيلو الذهب 143,343 ريال $39,367

زيادة حركة تداول الذهب في مهرجان الربيع

انتعشت تجارة وتداول المشغولات الذهبية في سوق واقف وذلك بمناسبة مهرجان الربيع، حيث أكد أحد التجار خلال تصريحات صحفية أن نسبة زيادة مبيعات الذهب خلال المهرجان زادت بنسبة تصل إلى نحو 25% عن الفترات السابقة، حيث يتوافد السياح الأجانب من العديد من دول العالم إلى سوق الذهب، ويرغب الجميع في اقتناء المصنوعات التي تتميز صناعتها وتصميماتها بالأصالة والقدم، والتي تتواجد أعداد كبيرة منها في سوق واقف.

حيث بدأ مهرجان الربيع في سوق واقف يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر لعام 2017، على أن يقدم المهرجان العديد من العروض والفعاليات على خلال مدة أربعة أشهر كاملة، حيث أعلن مدير سوق واقف محمد السالم أن المهرجان ينتهي في يوم 25 أبريل لعام 2018، وكانت تبدأ الفعاليات يوميا من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت قطر وحتى المساء الساعة الحادية عشرة، وجذب المهرجان العديد من المواطنين والسياح على مدار الأربعة أشهر المحددة.