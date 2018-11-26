أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 27-11-2018 بالدينار الكويتي والدولار

استمرار في متابعة أحدث أسعار الذهب في الدول العربية نستعرض معكم اليوم سعر الذهب في الكويت اليوم وذلك لجميع العيارات مسعرة بالدينار الكويتي لجرام الذهب، حيث يعتبر متابعة سعر جرامات المعدن الأصفر أحد الاهتمامات اليومية والرئيسية خصوصا للنساء والمقبلين على الزواج، وتمتلك الكويت واحدا من أكبر الاحتياطات الخاصة بالمعدن النفيس في منطقة الخليج، حيث كانت الاحتياطات المؤكدة في عام 2012 تبلغ نحو 79 طن ذهب، وكانت تحتل بتلك الاحتياطات المركز رقم 37 على مستوى دول العالم.

سعر الذهب في الكويت اليوم بدون المصنعية

هذا الجدول يحتوى على أسعار الذهب في الكويت مقابل الدينار الكويتي اليوم، وذلك لجميع عيارات الذهب بدون قيمة المصنعية

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 11.98 دينار $39.37 سعر الذهب عيار 22 10.98 دينار $36.09 اسعار الذهب عيار 21 10.48 دينار $34.45 اسعار الذهب عيار 18 8.98 دينار $29.53 سعر الذهب عيار 14 6.99 دينار $22.96 سعر الذهب عيار 12 5.99 دينار $19.68 اسعار أوقية الذهب 372.56 دينار $1,224 اسعار جنيه الذهب 83.86 دينار $275.57 اسعار كيلو الذهب 11,979 دينار $39,367

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عروض الذهب في الكويت

تقدم العديد من المتاجر لبيع وتجارة الذهب العديد من العروض التنافسية خلال العام، ولعل من أشهرها موقع سوق دوت كوم، الموقع الشهير جدا التابع لشركة أمازون العالمية، حيث يحتوى موقع سوق الكويت على العديد من المشغولات والأطقم الذهبية من الماركات العالمية، والتي تتميز بجودتها وحرفيتها العالية، بالإضافة إلى المظهر الجمالي الأكثر من رائع، يمكن الإطلاع على أحدث عروض الذهب في الكويت عبر موقع سوق دوت كوم عبر الرابط التالي: أحدث عروض المجوهرات والذهب في الكويت من سوق

وهذه بعض صور لنماذج من المعروضات في الموقع

عوامل تؤثر على أسعار الذهب في الكويت

أكد ناصر الصايغ الذي يشغل منصب المدير العام لأحد أكبر الشركات في الكويت شركة على وناصر الصايغ في تصريحات للوكالة الرسمية كونا أن سعر الذهب في دولة الكويت يرتبط بشكل مباشر وأساسي أسعار المعدن الأصفر في سوق التداول العالمي، وأكد الصايغ أن حجم وحركة التداول في سوق الذهب المحلي لا يتأثر بشكل كبير بالسعر لكن يتأثر بمستوى ملحوظ جدا بالمناسبات التي تقام فيها حفلات الزفاف، حيث تزيد عمليات بيع وشراء الذهب في عيد الفطر المبارك وكذلك عيد الأضحى المبارك، وأشار الصايغ إلى أن تداول الذهب يعود إلى مستوياته العادية خلال باقي شهور السنة.