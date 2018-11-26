أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 27-11-2018 بالدينار الأردني والدولار الأمريكي

نستعرض معكم أسعار الذهب في الأردن اليوم للبيع والشراء، حيث يستعين به المواطنين في حفلات الزفاف، كما يعتبر المعدن الأصفر وسيلة من وسائل الاستثمار الأمن، حيث يحافظ الذهب على قيمته في مقابل العملات الوطنية في ظل بعض الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها بعض الدول، وتحتل المملكة الأردنية الهاشمية المركز الثامن على مستوى دول العالم العربي من حيث احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية، وذلك وفق تقرير تم نشره من قبل مجلس الذهب العالمي خلال شهر فبراير الماضي 2018، حيث تمتلك الأردن احتياطي يبلغ مقداره 43.5 طن من المعدن النفيس، بينما تحتل المملكة العربية السعودية صدارة الدول العربية باحتياطي 322.9 طن ذهب.

سعر جرام الذهب في الأردن بيع وشراء اليوم

نقدم لكم سعر الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم مقيم بالدينار الأردني لعمليات بيع وشراء، لجميع عيارات الذهب المعروفة والمتداولة في السوق الأردني، مع ملاحظة أن السعر بدون إضافة قيمة مصنعية الذهب، حيث كان سعر جرام الذهب في الأردن على النحو التالي

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 27.93 دينار $39.37 سعر الذهب عيار 22 25.60 دينار $36.09 اسعار الذهب عيار 21 24.44 دينار $34.45 اسعار الذهب عيار 18 20.95 دينار $29.53 سعر الذهب عيار 14 16.29 دينار $22.96 سعر الذهب عيار 12 13.97 دينار $19.68 اسعار أوقية الذهب 868.64 دينار $1,224 اسعار جنيه الذهب 195.52 دينار $275.57 اسعار كيلو الذهب 27,931 دينار $39,367

متوسط سعر الذهب في أسواق المال والأعمال مقابل الدينار الأردني وكذلك الدولار الأمريكي خلال الأيام السابقة على النحو التالي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 25 نوفمبر 27.91 24.42 20.93 16.28 13.95 24 نوفمبر 27.91 24.42 20.93 16.28 13.95 23 نوفمبر 27.91 24.42 20.93 16.28 13.95 22 نوفمبر 28.01 24.51 21.01 16.34 14.01 21 نوفمبر 27.97 24.48 20.98 16.32 13.99 20 نوفمبر 27.89 24.40 20.92 16.27 13.94 19 نوفمبر 27.94 24.45 20.95 16.30 13.97 18 نوفمبر 27.88 24.40 20.91 16.26 13.94 17 نوفمبر 27.88 24.40 20.91 16.26 13.94 16 نوفمبر 27.88 24.39 20.91 16.26 13.94

التنقيب عن الذهب في الأردن والبحث عن السراب

يقوم العديد من المواطنين في الأردن بعمليات التنقيب غير الشرعية في العديد من المناطق بالأردن، وذلك بهدف البحث عن الكنوز والدفائن الذهبية من العصور القديمة، لإعادة بيعها مرة أخرى والعمل على رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن، ولعل من أشهر تلك القصص التي تدفع العديد من المواطنين في الدخول إلى مجال البحث عن الكنوز الذهبية قصة يتم تداولها خاصة بقيام جنود الخلافة العثمانية بدفن المرتبات الذهبية الخاصة بهم في مناطق متعددة في بلاد الشام ومنها الأردن، وذلك أثناء قيام الثورة العربية الكبري خلال عام 1916، كما يبحث المواطنين عن الدفائن من كافة العصور التي مرت بمملكة الأردن، منهم من نجح في مبتغاه ومنهم من أفنى حياته وهو يبحث عن السراب.