أسعار الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء 27-11-2018 بالدينار البحريني والدولار الأمريكي

نستمر في متابعة سوق الذهب من حيث الأسعار في الدول العربية، واليوم مع أسعار الذهب في البحرين اليوم، مقابل العملة الوطنية الدينار البحريني، حيث يعتبر المعدن الأصفر أحد أبرز الاهتمامات لدي النساء بشكل عام، فالذهب يمثل جزء من العادات والتقاليد للمرأة العربية، فيقدم لها بداية عند خطبتها كشرط أساسي، ورغم ظهور العديد من المعادن النفيسة الأخرى مثل الألماس والذهب الأبيض إلا أنه يظل للذهب الأصفر بريقه وضوءه الذي لا يقاوم حتى الآن.

أسعار الذهب في البحرين اليوم

نستعرض معكم من خلال هذا الجدول أسعار الذهب اليوم في سوق الذهب البحريني، وذلك بدون إضافة قيمة مصنعية الذهب، التي تختلف من محل صاغة إلى آخر، ويتراوح سعر الذهب اليوم على النحو التالي

الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 14.84 دينار $39.37 سعر الذهب عيار 22 13.60 دينار $36.09 اسعار الذهب عيار 21 12.98 دينار $34.45 اسعار الذهب عيار 18 11.13 دينار $29.53 سعر الذهب عيار 14 8.66 دينار $22.96 سعر الذهب عيار 12 7.42 دينار $19.68 اسعار أوقية الذهب 461.50 دينار $1,224 اسعار جنيه الذهب 103.88 دينار $275.57 اسعار كيلو الذهب 14,839 دينار $39,367

تاريخ الذهب في مملكة البحرين

تشتهر مملكة البحرين ما بين دول الخليج العربي بشكل عام بالذهب البحريني، الذي أخذ شهرة واسعة في منطقة الخليج منذ القدم، وذلك نظرا للونه الأصفر البراق جدا لصناعته من الذهب عيار 24 وهذا العيار لا يتوفر منه مشغولات ذهبية بكثرة في باقي دول الخليج، كما يتميز الذهب البحريني بجمال وروعة التصاميم، وحديثا يتم المزج بين التصاميم التقليدية والحديثة، كما يتم إدخال اللؤلؤ البحريني الشهير في بعض التصاميم الذهبية، لتصنع مزيجاً يدفع أغلب نساء الخليج إلى تحمل تكاليف السفر ومشقته للبحث عنه والحصول عليه واقتنائه.

سعر الذهب يؤثر على اتجاهات التداول

أدى أرتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي إلى تغيير في اتجاهات المواطنين بشكل عام، حيث ونتيجة لذلك اتجه البعض إلى عملية بيع المعدن الأصفر، وأدت زيادة الأسعار إلى بعض الركود في سوق الذهب، لكن يظل المعدن النفيس له مواسمه التي لا غنى عنه فيها، خصوصا في المواسم التي تشتهر بإقامة الأفراح فيها، خصوصا في الإجازات وقبل الأعياد، فسوق الذهب وعمليات البيع والشراء قد تضعف في وقت ما، لكنها ما تلبث أن تعود مجددا وبقوة.