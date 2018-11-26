سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء المصري الثلاثاء 27-11-2018

نقدم لكم أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، وذلك في مختلف البنوك العاملة في سوق التداول المصرفي وأيضا سعر اليورو في السوق السوداء المصري للبيع والشراء للعملات، حيث تعتبر العملة الأوروبية الموحدة واحدة من أكثر العملات الأجنبية طلباً وتأثيرا على المستوى الدولي بعد الدولار الأمريكي، نظرا لما يتمتع به اليورو من ثقل اقتصادي كبير مكون من نحو 26 دولة تتعامل به، ويدخل اليورو في سلة العملات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري المكون للاحتياطي النقدي للبلاد، ويشهد حاليا سعر صرف اليورو خلال الفترة الأخيرة بعد الاضطرابات السعرية بصفة شبه يومية، فيرتفع عدة قروش مقابل الجنيه المصري وفي اليوم التالي له ينخفض مرة أخرى عكس الدولار المستقر خلال الفترة الأخيرة في مصر.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري البنوك المصرية

نقدم لكم من خلال الجدول التالي أسعار صرف اليورو الأوروبي في مجموعة من أشهر البنوك وأكثرها انتشاراً في السوق المصرفي المصري، ومنها البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة، كذلك سعر اليورو في بعض البنوك الخاصة مثل أبوظبي الإسلامي والإسكندرية والتجاري الدولي، حيث بلغ سعر اليورو الآن في تلك البنوك على النحو التالي

البنوك المصرية سعر اليورو الشراء مقابل الجنيه المصري سعر اليورو البيع مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري 20.3064 20.4385 البنك الأهلي المصري 20.1003 20.2831 بنك مصر 20.1116 20.2944 بنك القاهرة 20.1907 20.3738 بنك الإسكندرية 20.21002 20.36280 البنك التجاري الدولي 20.1907 20.3738 مصرف أبوظبي الإسلامي 20.3302 20.4870

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سعر اليورو فى السوق السوداء المصرى اليوم

بلغ سعر شراء اليورو اليوم في مصر بالسوق السوداء 22.50 جنيه، وارتفع سعر البيع مقابل الجنيه إلى 22.60 لكل يورو واحد، ويقارب بذلك سعر اليورو في السوق السوداء المصري السعر الرسمي في البنوك المصرية، حيث يرتفع السعر في السوق الموازية في المتوسط من نصف جنيه إلى جنيه للبيع والشراء، حيث تنتشر تجارة العملات في السوق غير الرسمي في مصر بصورة كبيرة، ويعمل من خلالها بعض المواطنين للحصول على مكاسب كبيرة بصورة سريعة، وقد نجح بعضهم في استغلال بعض الأزمات السابقة في تحقيق ثروات طائلة.

مصر تطرح سندات دولية بعملة اليورو لأول مرة

قامت الحكومة المصرية خلال شهر أبريل الحالي بطرح سندات دولية في الأسواق العالمية مقيمة بعملة اليورو، وحصلت من خلالها الحكومة على مبلغ 2 مليار يورو أوروبي، وذلك لأول مرة في تاريخ طلبات السندات الدولية للحكومة المصرية، حيث جرت العادة أن يتم الطلب من خلال عملة الدولار الأمريكي، وقد حققت السندات المصرية بعملة اليورو نجاحا كبيراً على المستوى الدولي، حيث طلب الحكومة 2 مليار لكن طلبات الشراء من قبل العملاء الدوليين قاربت على ثمانية مليار يورو، وهو ما يمثل ثقة كبيرة من أسواق المال العالمية في الاقتصاد المصري.