سعر الدولار في مصر اليوم بجميع البنوك المصرية الثلاثاء 27-11-2018

يمثل سعر الدولار فى السوق المصري أحد العوامل الاقتصادية الهامة، وسوف نستعرض معكم اليوم أسعار الدولار اليوم في مصر، حيث لا تقتصر أهمية الدولار على أنها عملة ولكن يمتد أثرها على جميع أسعار المنتجات في مصر، فمع زيادة السعر حتى ولو بدرجة طفيفة يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع مستوى التضخم والغلاء، وذلك ناتج أن مصر تستورد أغلب البضائع من الخارج، وحتى المنتجات المحلية يدخل في تصنيعها نسبة كبيرة من مواد يتم استيرادها من الخارج.

أسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية

خدمة منا لزوارنا الأعزاء فى موقع نجوم مصرية نقدم لكم خدمة متابعة سعر الدولار فى البنوك المصرية، محدثة لحظة بلحظة، حيث شهد سوق تداول الدولار فى البنوك المصرية استقرار نسبي اليوم، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم فى البنك المركزي المصري فى بداية التعامل 17.86 جنيه للشراء والبيع بسعر 17.97 جنيه، بالنسبة للبنوك الحكومية فقد بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي سعر 17.78 للشراء وعند سعر 17.88 للبيع، وسعر الدولار في بنك مصر 17.79 للشراء وسعر 17.89 للبيع، أما بنك القاهرة فسعر الشراء ليصل إلى 17.86 جنيه، وسعر البيع بنفس القيمة ليصل إلى 17.96 جنيه.

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سعر الدولار اليوم فى البنوك الخاصة

تتواجد عدة بنوك خاصة تعمل فى السوق المصرفي المصري، والبداية مع سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB حيث بلغ سعر شراء الدولار مقابل الجنيه 17.86 وسعر البيع 17.96 جنيه، بينما كان سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم للشراء 17.86 وللبيع 17.96 جنية، فى بنك أبو ظبي الإسلامي وصل سعر الشراء إلى 17.89 بينما كان سعر البيع 17.96 جنيه مصري، بينما كانت في بنك كريدي أجركول بسعر 17.86 للشراء، وبسعر 17.96 للبيع، هذه كانت متوسط أسعار الدولار اليوم.

البنوك المصرية سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري 17.8628 17.9742 البنك الأهلي المصري 17.78 17.88 بنك مصر 17.79 17.89 بنك القاهرة 17.86 17.96 بنك الإسكندرية 17.86 17.96 البنك التجاري الدولي 17.86 17.96 مصرف أبوظبي الإسلامي 17.89 17.96 بنك كريدي أجركول 17.86 17.96

البنك المركزي يصدر قرار بشأن السحب الدولاري

أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتاريخ بإلغاء القرار السابق الخاص بالحد الأقصى للسحب بالدولار، حيث كان القرار الملغى مؤخرا قد صدر فى عام 2012 من قبل البنك للحفاظ على السيولة الدولارية داخل البنوك، وتوجيهها إلى استيراد السلع الاستراتيجية ومواد الإنتاج، حيث كانت مصر حينها تتعرض لظروف سياسية واقتصادية صعبة، وذلك بعد ثورة يناير 2011 وما أتبعها من أحداث، أدت إلى فقد مورد دولاري هام فى السوق المصري وهو السياحة، التى كانت تدخل سنويا سابقا مبلغ يتجاوز 10 مليارات دولار، وكان يتضمن القرار تحديد حد الإيداع بقيمة عشرة الآف دولار في اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار للشركات التي تقوم باستيراد السلع غير الأساسية، وشمل أيضا حد أقصى للسحب بقيمة 30 ألف دولار.

صحيفة بريطانية تشييد بقرار إلغاء حد سحب الدولار

من جانبها أشادة جريدة فاينانشيال تايمز بهذا القرار، مؤكده أنه يعمل على إلغاء السوق السوداء الموازية للبنوك، والتي يتم من خلالها بيع وشراء الدولار، كما أشارت إلى أن صدور مثل هذا القرار يوضح مدى تعافي الاقتصاد المصري، ووفرة الدولار داخل البنوك.

مصر تسدد 700 مليون دولار فى يناير 2018

صرح مصدر مصرفي أن جمهورية مصر العربية سوف تقوم خلال الفترة المقبلة وبالتحديد فى الشهر الأول من السنة الجديدة 2018 بسداد نحو 700 مليون دولار، وهو عبارة عن أحد أقساط الديون الخارجية على مصر، وتقوم الدولة بسداد دفعتين كل عام، الأولى فى شهر يناير والثانية فى يوليو، كما صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر أن الحكومة تنوي سداد ديون خارجية تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار، وذلك حتى نهاية عام 2018 المقبل، وأن البنك المركزي لديه استراتيجية خاصة بالحفاظ على الاحتياطي الأجنبي الحالي عند مستوى 36 مليار دولار، مع الالتزام بسداد كافة الديون الخارجية، حيث أن مصر لم تتأخر طوال تاريخها عن سداد دين فى ميعاده.

محافظ البنك المركزي جذب 95 مليار دولار بعد تحرير الصرف

صرح السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي تم اتخاذه في أواخر عام 2016 قد ساهم بصورة كبيرة في جذب جزء كبير من حركة تداول العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري، حيث أنه في خلال عام واحد فقط من هذا القرار دخل إلى مصر نحو 95 مليار دولار بصور مختلفة، سواء كانت تحويلات نقدية أو استثمار أجنبي مباشر أو غيرها من الصور، بعد ما تعرضت له مصر من أزمات أدت إلى عدم القدرة التامة على جذب أي عملات أجنبية، وأشار عامر إلى أن هذا القرار (تحرير سعر الصرف) قد أدى إلى تغير النظرة الكلية من قبل مختلف دول العالم للاقتصاد المصري.