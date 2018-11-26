الآن سعر الأسمنت في مصر الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 محدث يومياً

نقدم لكم متابعة مستمرة بصفة يومية لأحدث سعر الأسمنت في مصر اليوم، ويشهد حاليا سعر مواد البناء وخاصة سعر الأسمنت والحديد في السوق المصري بعض التذبذبات الكبيرة، حيث تعرض سعر الأسمنت خلال شهر مارس الماضي وخاصة الثلاثة أسابيع الأولى إلى ارتفاعات كبيرة، تجاوزت خلالها أسعار طن الأسمنت قيمة الألف جنيه مصري وذلك لأول مرة في تاريخه، بعد أن كان يتم بيعه في الشهر السابق له فبراير بمتوسط سعر يصل إلى نحو 820 لكل طن أسمنت.

سعر الأسمنت اليوم في المصانع المصرية

نستعرض معكم من خلال بيانات الجدول التالي متوسط سعر طن الأسمنت في العديد من المصانع المصرية، كما يشمل الجدول مقارنة لأسعار الأسمنت خلال الأيام الأخيرة، وكانت الأسعار في مصر اليوم على النحو التالي

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 843 853 868 الشركة العربية للأسمنت النصر 828 840 843 أسمنت أسيوط المهندس 835 880 888 صناعات مواد البناء التعمير 828 840 843 أسمنت أسك المنيا أسيك 835 880 888 أسمنت أسك المنيا حورس 825 880 888 أسمنت النهضة الصخرة 835 840 843 أسمنت وادي النيل المصري 828 838 840 لافارج للأسمنت المخصوص 840 850 860 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 838 843 843 أسمنت العريش العسكري 840 860 860 أسمنت العريش العسكري بني سويف 838 840 850 أسمنت سيناء سيناء 838 843 848 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 830 845 855 السويس للأسمنت السويس 835 838 850 أسمنت بورتلاند طرة طرة 840 848 853 أسمنت حلوان حلوان 840 848 853 أسمنت شورى شورى 835 838 840 مصر بني سويف مصر بني سويف 863 868 870 أسمنت السويدي السويدي 843 853 863 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 840 845 848 مصر للأسمنت قنا المسلة 835 840 843

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ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق

أسباب ارتفاعات أسعار الأسمنت في مصر

قد أرجع عضو في شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية المصرية خلال تصريحات صحفية السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأسمنت في مصر إلى نقص المعروض من الأسمنت في السوق، وذلك على الرغم من توافر العديد من مصانع وشركات الأسمنت في مصر، ويتجاوز عددها نحو 20 مصنع أسمنت وذلك بعد طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قامت باستغلال تلك الأزمة بمساعدة التجار في السوق لزيادة السعر على المواطن المصري.

ما تأثير رخص الأسمنت الجديدة على السوق المصري

قامت هيئة التنمية الصناعية المصرية في العام قبل الماضي 2016 بطرح نحو 14 رخصة خاصة بمصانع إنتاج الأسمنت، لكن في النهاية تم الموافقة على ثلاثة شركات فقط، وقد أكد السيد محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت في الإسكندرية خلال تصريحات صحفية وقتها بطرح الحكومة المصرية لتلك الرخص، حيث أشار إلى أن رخص الأسمنت الجديدة سوف تضيف إلى السوق المصري نحو 2 مليون طن أسمنت جديد خلال عام 2019، وذلك سوف يعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب المتزايد المتوقع.

كما أن تلك الرخص تساهم في زيادة عدد شركات الأسمنت العاملة في مصر إلى نحو 21 شركة، مما يؤدي إلى المنافسة فيها بينها لصالح المستهلك المصري، وبالتالي العمل على خفض سعر الأسمنت، وأشار مخيمر إلى أن زيادة الإنتاج المصري وتلبية احتياجات السوق المحلي سوف يتبعه تصدير الفائض من الإنتاج، وبالتالي يساهم قطاع الأسمنت في إدخال العملة الصعبة إلى الدولة المصرية.