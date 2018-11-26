الآن سعر الأسمنت في مصر الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 محدث يومياً

نقدم لكم متابعة مستمرة بصفة يومية لأحدث سعر الأسمنت في مصر اليوم، ويشهد حاليا سعر مواد البناء وخاصة سعر الأسمنت والحديد في السوق المصري بعض التذبذبات الكبيرة، حيث تعرض سعر الأسمنت خلال شهر مارس الماضي وخاصة الثلاثة أسابيع الأولى إلى ارتفاعات كبيرة، تجاوزت خلالها أسعار طن الأسمنت قيمة الألف جنيه مصري وذلك لأول مرة في تاريخه، بعد أن كان يتم بيعه في الشهر السابق له فبراير بمتوسط سعر يصل إلى نحو 820 لكل طن أسمنت.
سعر الأسمنت اليوم في المصانع المصرية
نستعرض معكم من خلال بيانات الجدول التالي متوسط سعر طن الأسمنت في العديد من المصانع المصرية، كما يشمل الجدول مقارنة لأسعار الأسمنت خلال الأيام الأخيرة، وكانت الأسعار في مصر اليوم على النحو التالي
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|العربية للأسمنت
|المسلح
|843
|853
|868
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|828
|840
|843
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|835
|880
|888
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|828
|840
|843
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|835
|880
|888
|أسمنت أسك المنيا
|حورس
|825
|880
|888
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|835
|840
|843
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|828
|838
|840
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|840
|850
|860
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|838
|843
|843
|أسمنت العريش
|العسكري
|840
|860
|860
|أسمنت العريش
|العسكري بني سويف
|838
|840
|850
|أسمنت سيناء
|سيناء
|838
|843
|848
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|830
|845
|855
|السويس للأسمنت
|السويس
|835
|838
|850
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|840
|848
|853
|أسمنت حلوان
|حلوان
|840
|848
|853
|أسمنت شورى
|شورى
|835
|838
|840
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|863
|868
|870
|أسمنت السويدي
|السويدي
|843
|853
|863
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|840
|845
|848
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|835
|840
|843
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ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق
أسباب ارتفاعات أسعار الأسمنت في مصر
قد أرجع عضو في شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية المصرية خلال تصريحات صحفية السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأسمنت في مصر إلى نقص المعروض من الأسمنت في السوق، وذلك على الرغم من توافر العديد من مصانع وشركات الأسمنت في مصر، ويتجاوز عددها نحو 20 مصنع أسمنت وذلك بعد طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قامت باستغلال تلك الأزمة بمساعدة التجار في السوق لزيادة السعر على المواطن المصري.
ما تأثير رخص الأسمنت الجديدة على السوق المصري
قامت هيئة التنمية الصناعية المصرية في العام قبل الماضي 2016 بطرح نحو 14 رخصة خاصة بمصانع إنتاج الأسمنت، لكن في النهاية تم الموافقة على ثلاثة شركات فقط، وقد أكد السيد محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت في الإسكندرية خلال تصريحات صحفية وقتها بطرح الحكومة المصرية لتلك الرخص، حيث أشار إلى أن رخص الأسمنت الجديدة سوف تضيف إلى السوق المصري نحو 2 مليون طن أسمنت جديد خلال عام 2019، وذلك سوف يعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب المتزايد المتوقع.
كما أن تلك الرخص تساهم في زيادة عدد شركات الأسمنت العاملة في مصر إلى نحو 21 شركة، مما يؤدي إلى المنافسة فيها بينها لصالح المستهلك المصري، وبالتالي العمل على خفض سعر الأسمنت، وأشار مخيمر إلى أن زيادة الإنتاج المصري وتلبية احتياجات السوق المحلي سوف يتبعه تصدير الفائض من الإنتاج، وبالتالي يساهم قطاع الأسمنت في إدخال العملة الصعبة إلى الدولة المصرية.