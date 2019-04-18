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“شاهد” عروض كارفور اليوم في مصر لشهر أبريل 2019 | تخفيضات أسعار عروض كارفور على جميع المنتجات والأجهزة

كتب أحمد يوسف آخر تحديث

الآن مع استعراض عروض كارفور مصر اليوم الخاصة بشهر أبريل 2019، حيث يبحث العديد من المواطنين عن أحدث العروض التي تقدمها الشركات والهايبر ماركت فى مصر، ولعل من أشهرها فى السوق المصري هايبر ماركت كارفور، الذي يقدم العديد من العروض والأسعار المخفضة على مدار الموسم، وتشمل جميع السلع سواء كانت سلعة استهلاكية أو معمرة، ومن أمثلتها (الأغذية، المشروبات، الملابس، العناية الشخصية، الاتصالات، التسلية، الترفيه، المنتجات المنزلية، الأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها)، وسوف نستعرض معكم فى هذا الموضوع أجدد العروض التي أعلنت عنها كارفور مصر 2019.

 

عروض كارفور مصر اليوم شهر أبريل 2019

تعمل شركة ماجد الفطيم الإماراتية على تشجيع المنتج المصري، ومن خلال فروعها هايبر ماركت كارفور قامت بعمل عروض أسعار تنافسية، تختلف عن مثيلاتها فى السوق الخارجي، من حيث الجودة والسعر، حيث أعلن هايبر ماركت كارفور عن عروض وتخفيضات تحت شعار عروض عيد ميلاد كارفور،  ويقدم خلالها هايبر ماركت كارفور عروض لا مثيل لها مع تخفيضات 30% من سعر المنتج.

وتشمل عروض كارفور لهذا الشهر (منتجات العناية الشخصية بالنساء والرجال، أجهزة وشاشات، ملابس، أحذية، مواد غذائية وغيرها الكثير)، حيث يستمر عرض كارفور على جميع المنتجات الخاصة بالصحة والعناية وغيرها من المنتجات والأجهزة والملابس من يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 وحتى الثلاثاء 30 أبريل 2019، أو حتى نفاذ كمية العرض، فسارع باقتناء الفرصة.

"شاهد" عروض كارفور اليوم في مصر لشهر أبريل 2019 | تخفيضات أسعار عروض كارفور على جميع المنتجات والأجهزة
عروض كارفور أبريل 2019
"شاهد" عروض كارفور اليوم في مصر لشهر أبريل 2019 | تخفيضات أسعار عروض كارفور على جميع المنتجات والأجهزة
عروض كارفور على الشاشات
"شاهد" عروض كارفور اليوم في مصر لشهر أبريل 2019 | تخفيضات أسعار عروض كارفور على جميع المنتجات والأجهزة
أسعار الشاشات في كارفور
"شاهد" عروض كارفور اليوم في مصر لشهر أبريل 2019 | تخفيضات أسعار عروض كارفور على جميع المنتجات والأجهزة
عروض الأجهزة الكهربائية من كارفور مصر
"شاهد" عروض كارفور اليوم في مصر لشهر أبريل 2019 | تخفيضات أسعار عروض كارفور على جميع المنتجات والأجهزة
عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية
"شاهد" عروض كارفور اليوم في مصر لشهر أبريل 2019 | تخفيضات أسعار عروض كارفور على جميع المنتجات والأجهزة
عروض الأجهزة الكهربائية أبريل 2019

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تاريخ هايبر ماركت كارفور مصر

بدأ هايبر ماركت كارفور فى مصر منذ أواخر عام 2002، وذلك نتيجة الشراكة بين شركة ماجد الفطيم الإماراتية مع كارفور فرنسا، ومعنى الاسم باللغة الفرنسية الملتقى أو الوصول، ومنذ أول فرع له فى مصر عام 2002 بدأت سلسلة محلات كارفور هايبر ماركت وسوبر ماركت فى التوسع بشكل تدريجي، حتى وصل اسم كارفور مصر إلى أحد أشهر محلات البيع بالتجزئية فى السوق المصري، كما تتواجد فروع كارفور فى العديد من الدول منها السعودية والأمارات، حيث كانت مجموعة شركات ماجد الفطيم هى أول من أطلق فكرة الهايبر ماركت داخل دول الوطن العربي منذ عام 1995.

 

متابعة أجدد عروض كارفور مصر من موقع نجوم مصرية

نستمر معكم في متابعة أحدث وأجدد عروض كارفور مصر اليوم، والآن مع متابعة لعروض وهدايا التي يقدمها هايبر ماركت كارفور بمناسبة الخاصة بالشتاء والشهر الحالي أبريل 2019، فتحية خاصة مقدمة إلى إدارة سلسلة هايبر ماركت وسوبر ماركت كارفور مصر بسبب تقديمها تلك التخفيضات على الأسعار.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.

التعليقات

  20. بعد اذن الاساتذه الافاضل المسؤلين انا هكون هناك في كارفور يوم 31/12 بالليل بعد الساعه 12 ممكن اعرف العرض هيشتغل من بدايه الساعه 12 ولا في بدايه يوم 1/1 ارجو الرد بالله عليكم

    رد

    1. أهلا بحضرتك
      الشراء بالتقسيط في عروض عيد ميلاد كارفور لها عدة شروط منها:
      1- التقسيط في البنك التجاري الدولي CIB
      2- الشراء بالتقسيط للأجهزة الإلكترونية فقط كما هو موضح في العرض
      3- عند الشراء بالتقسيط يتم خصم نسبة 50% من الرسوم الإدارية للبنك
      4- مدة القسط 6 شهور
      لمزيد من المعلومات ممكن حضرتك تزور أقرب فرع من كارفور لك او تتصل بالبنك

    1. في عروض كارفور لهذا الشهر العديد من عروض الشاشات منها
      شاشة 49 بوصة نوكيا بسعر 5849 بدل من 6799
      شاشة 49 بوصة فيلبس بسعر 7199 بدل من 8299
      شاشة 49 بوصة سامسونج بسعر 7499 بدل من 8599
      حضرتك اختاري النوع والسعر المناسب لك منهم من عروض كارفور وفي عروض تاني على الشاشات كتير جدا

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