سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار الأمريكي الثلاثاء 27-11-2018

تحولت العملة الرقمية الافتراضية Bitcoin إلى حديث العالم خلال الفترة الأخيرة، فمالكين العملة والراغبين فى الثراء السريع فى بحث دائم عن سعر البيتكوين اليوم وسوف نستعرض معكم أسعار Bitcoin اليوم، مع ملاحظة أن العملة تشهد تقلبات سريعة فى قيمتها، حيث تتضاعف سعرها خلال الشهر الأخير عدة مرات، فقد بدأت أول مرة فى الظهور مع بدايات شهر يناير عام 2009 ميلادية، وكان سعر الواحد بيتكوين وقتها يساوي ما قيمته 6 سنتات أمريكية، وخلال تلك الفترة حتى أواخر عام 2017 اكتسبت العملة الافتراضية شهرة وقيمة مادية كبيرة، فهل تحافظ عليها في خلال العام الجديد 2018.

سعر بيع وشراء البيتكوين اليوم

تعرض سعر عملة البيتكوين اليوم لموجة انخفاض طفيفة وذلك بعد الخسائر ليلة أمس، حيث بلغ سعر البتكوين الآن بالتحديد 3,735.10 دولار، ولتحقق بذلك نسبة تغير 1.31% هبوط عن سعر أمس الإثنين، وهذا جدول بقيمة العملة خلال الأيام الأخيرة

تاريخ اليوم سعر البيتكوين مقابل الدولار 21 نوفمبر 2018 4,641.22 22 نوفمبر 2018 4,320.68 23 نوفمبر 2018 4,344.72 24 نوفمبر 2018 3,854.11 25 نوفمبر 2018 4,004.15 26 نوفمبر 2018 3,750.17 27 نوفمبر 2018 3,735.10

حكومات الدول تحارب العملات الافتراضية

على جانب آخر تعمل بعض الحكومات على محاربة تلك العملة، وذلك ناتج عن عدم قدرتها على تتبع ومراقبة عملة البيتكوين، فالعملة مجرمة قانونا فى عدة دول عربية، ومحرم التعامل بها أو حيازتها، وذلك نتيجة أن العملة حديثة العهد نوعا ما، فلم تقم أي جهة تشريعية أو حكومية بسن أو تقديم قانون ينظم التعامل والتجارة فى عملة البيتكوين.

كما أن من أسباب محاربة حكومات الدول للعملات الافتراضية ومنها عملة البيتكوين هو هذا التغير الكبير الذي تمر به أسعار عملة Bitcoin مما يعتبر مصدر قلق للعديد من الخبراء في المجال الاقتصادي، وتم التحذير أن هناك احتمال قائم أن تكون الأسعار المتداولة خلال الفترة الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي هي مجرد فقاعة هواء قبل أن تنهار مرة أخرى، :

شركات اعترفت بعملة البيتكوين

خلال أكثر من ثمانية سنوات من تاريخ أول ظهور لعملة البيتكوين وحتي الآن اكتسبت شهرة واسعة بين المواطنين، وعلى الجانب الآخر فى آخر سنتين بدأت العديد من الشركات الكبري والمتاجر فى الاعتراف بشكل رسمي بعملة البيتكوين، وأتاحت ضمن وسائل الدفع العملة الافتراضية، لعل من أبرزها البنك الإلكتروني الشهير بايبال وشركات مايكروسوفت وديل.

بورصة شيكاغو فى طريقها للاعتراف بعملة البيتكوين

على جانب آخر أعلنت شركة سي إم إي جروب الأمريكية والتي تعتبر المالكة فى بورصة شيكاغو عبر بيان رسمي لها أنها حصلت على الموافقة أخيرا على إصدار عقود بيع وشراء آجلة يتم تقييمها بعملة البيتكوين، على أن يبدأ تداول هذه العقود بداية من يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2017، لتضيف Bitcoin مكسب جديد لها فى طريق الاعتراف بها كعملة.