amazon uae امازون الامارات عربي| الشراء من امازون الامارات والدفع عند الاستلام

سوق كوم الامارات تحول الى amazon ae بعد ان قامت شركة امازون باغلاق موقع souq uae وفتح متجر امازون الشرق الاوسط في الامارات رسمياً amazon.ae وهي الخطوة التي انتظرها الكثير منذ استحواذ الشركة على سوق كوم العام 2017. يمكنك الآن تسوق ملايين المنتجات على امازون الامارات باللغتين العربية والانجليزية، مع امكانية الدفع عند الاستلام او الدفع بالفيزا والماستر كارد. هنا رابط الانتقال الى المتجر.
امازون الامارات بدأ بالفعل استقبال طلبات الشراء على الموقع الجديد amazon ae بحيث يمكنك الآن زيارة المتجر وتصفح كافة منتجات الموقع واختيار ما يعجبك وطلبه مباشرة، ويأتي موقع amaozn uae الجديد بتصميم وطريقة عرض مطابقة تماماً لتصميم وقالب موقع امازون الامريكي والبريطاني وبقية متاجر امازون العالمية. متجر امازون الامارات يمكن اعتبارة ك”امازون الشرق الأوسط” وبشكل رسمي كما انه اول موقع من امازون يدعم التسوق باللغة العربية.
امازون الامارات الدفع عند الاستلام
يمكنك الآن الشراء من امازون الامارات مع امكانية الدفع عند الأستلام، حيث اتاح موقع amazon ae الجديد امكانية طلب المنتجات عن طريق هاتفك او جهازك المحمول وتسجيل عنوانك ورقم هاتفك ويتم شحن المنتجات اليك بدون دفع اي مبلغ مقدماً، وعند استلام المنتجات في العنوان الذي سجلتة تقوم وقتها بدفع ثمن طلبك، وهي الميزة التي كان يوفرها سوق كوم الامارات ايضاً، ولكنك قد لا تجدها في متاجر امازون العالمية.
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