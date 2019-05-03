amazon uae امازون الامارات عربي| الشراء من امازون الامارات والدفع عند الاستلام

طه حماد، كاتب ومدون حاصل على بكالوريوس ادارة نظم معلومات الاعمال، من مواليد 1989، اعمل على إعداد التقارير والتحقيقات بشكل موثق وعلمي، واحب مشاركة المعرفة مع الأخرين، اهتم بالكتابة في مجالات متعددة، مثل الصحة والمجتمع والعلوم والتقنية، هواياتي القراءة والبحث واستكشاف الجديد، كما أحب السفر والتسوق بشكل كبير.