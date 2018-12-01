تعرف علي …سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء ليوم السبت الموافق 1/12/2018

كل منا سواء الصغير أوالكبير يحتاج إلى معرفة سعر الدولار في البنوك المصرية ،لان الدولار يدخل في مختلف الأمور الاقتصادية منها الذهب والبورصة والمواني و مختلف الأمور الأخري ،لذلك سنعرض لكم جميع تفاصيل العملة الخضراء في البنوك المصرية و في السوق السوداء ،فمنذ الارتفاع المذهل الذي حدث لسعر الدولار في مصر عام 2011 ، حيث كانت سعر العملة الخضراء 25 جنية مصري و منذ ذلك الحين والدولار يعيش حالة من عدم الاستقرار في البنوك المصرية ما بين الارتفاع والانخفاض ،حيث كان سعر الدولار في شهر فبراير الماضي 16 جنية .لذلك سوف نعرض لكم أسعار الدولار في البنوك المصرية و السوق السوداء.

الدولار الأمريكي اليوم

مع بداية شهر ديسمبر الموافق السبت 1/12/2018 وصل سعر الدولار في البنوك المصرية إلي 17.91 جنية ،فكان أعلى سعر للشراء هو 17.89 في البنك العقاري المصري العربي و مصرف أبو ظبي الإسلامي ،أما أقل سعر للبيع هو 17.70 جنية في البنك العربي .

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك العقاري المصري العربي 17.89 17.96 بنك الإسكندرية 17.86 17.96 بنك العودة 17.88 17.96 البنك المصري الخليجي 17.88 17.96 بنك مصر إيران التنمية 17.88 17.98 بنك القاهرة 17.86 17.96 البنك العربي 17.60 17.70

أسعار الدولار في السوق السوداء :

بعدما استطاعت الحكومة المصرية في القضاء تاما علي السوق السوداء لم يعد هناك فارق كبير بين سعر الدولار في البنوك وبين السوق السوداء فأصبح سعر الشراء في السوق السوداء اليوم السبت 18.10 جنية ،أما سعر البيع 18.20 جنية .