ٌأحدث عروض كارفور مصر carrefour لشهر يونيو 2019 وتخفيضات الصيف

نقدم لكم اليوم مجلة عروض كارفور مصر carrefour 2019 والتي كانت تقدم تخفيضات الصيف حاملة شعار ” كلنا واحد ” ، والتى بدأت فى جميع فروع الهايبر ماركت المتوافرة في الكثير من المحافظات .

ويعودنا كارفور دائماً فى عمل تخفيضات تلبى احتياجات المواطنين وعلي كل المنتجات مثل الاجهزة الكهربائية ، السلع الغذائية ، وجميع المنتجات الأخرى ، التي تجذب المواطنين مما يجعل جميع فروع كارفور بها إقبال كبير من قبل الذين ينتظرون العروض القوية التى يُعلن عنها فى جميع فروعه .

مجلة عروض كارفور carrefour 2019

ونستعرض لكم الآن مجلة عروض كارفور التي يُعلن عنها من قبل الشركة من بداية شهر يونيو ومن الجدير بالذكر أن المجلة بدأت العروض منذ 10 يونيو وتستمر التخفيضات حتى 23 يونيو 2019 ، وتعرض المجلة عروض الصيف تحت شعار ” كلنا واحد ” كما ذكرنا بالأعلى ، حيث أن الهدف من هذه المجلة هو مساعدة المواطنين للحصول علي احتياجاتهم بأقل سعر ممكن وبأفضل جودة ، والأن إليكم صور المجلة :

عروض كارفور 2019

ومنذ بداية العروض شهدت الفروع إقبال شديد جداً من قبل المواطنين للحصول على منتجات بسعر أرخص من سعر السوق المصري والمحلات التجارية ، حيث شهدت مصر إرتفاعاً في السلع البسيطة التي يحتاجها المواطنين ، كما يقدم كارفور العروض مع إمكانية التقسيط من خلال بنك سي أي بي والذي يجعل شراء المشتريات أسهل ، ومازالت العروض مستمرة حتى 23 يونيو كما ذكرنا.

ومن الجدير بالذكر أن يوجد بعض المنتجات نُفذت كميتها ، وسنقوم بالمتابعة معكم حول عروض وتخفيضات كارفور التي يعتاد المواطنين شرائها ولذلك احرص على شراء المنتجات بأقل تكاليف .

ويمكنك الشراء أون لاين من خلال موقع كارفور الرسمي ويمكنك من خلاله الدفع عند الاستلام ، ويمكن التواصل على الخط الساخن 16061 مع العلم أن مواعيد عمل فروع كارفور من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة صباحاً .

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