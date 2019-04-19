ياميش رمضان 2019 🌙- أسعار ياميش رمضان الآن في معرض أهلا رمضان وكافة المجمعات الإستهلاكيه

ياميش رمضان 2019 من أكثر السلع تداولا واستخداما في العديد من المنازل المصرية والعربية في رمضان 2019 ،ولكن بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الجمارك والدولار الجمركي أمام الجنيه المصري، بالإضافة لسعر صرف الدولار الأمريكي أثر بشكل كبير على اسعار ياميش رمضان 2019 ، بعد القرارات الصادرة من الحكومة المصرية التي صنفت ياميش رمضان من السلع الترفيهية المكملة، كل ذلك أثر بشكل كبير على سعر ياميش رمضان في السوق المحلية ، ووفقا لتصريحات رجب العطار أن أسعار ياميش رمضان ارتفعت في عام 2019 بمقدار تجاوز ال 35% عن أسعار العام الماضي .

أسباب ارتفاع اسعار ياميش رمضان 2019

ويرجع ذلك إلى أن تراجع الكثير من المستوردين عن الاستيراد بسبب الخسائر التي تكبدها العام الماضي، وحذر من السلع التي قد تكون مخزنة من العام الماضي ،حيث أن كثير من التجار لجأوا إلى تخزين تلك السلع بعد عدم تمكنهم من بيعها في رمضان 2018 ، ومن المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة بدأ طرح ياميش رمضان بكثرة في الأسواق، وسنوافيكم بكافة التحديثات الخاصة بالأسعار .

أسعار سلع ياميش رمضان في معرض أهلا رمضان

تم أفتتاح معرض أهلا رمضان مع حلول شهر رمضان الكريم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة قها للاغذيه المحفوظه واليكم كافة المعروضات والاسعار

المؤشرات الأولية لسعر ياميش رمضان 2019

المؤشرات الأولية للأسعار تؤكد غياب ياميش رمضان عن قطاع كبير جدا من أبناء الشعب المصري، بعد زيادة الأسعار بشكل كبير، مع الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والطاقة ستجعل زيادة الأسعار محتملة شكل أكبر خلال الأسابيع القليلة القادمة، و سنحرص على تحديث سعر السلع كافة من خلال هذا الموضوع، وقد بدء التفاوت بشكل كبير وارتفاع الأسعار في انواع الياميش المختلفة كالفستق الذي يباع في بعض المحلات الآن بأكثر من 300جنيه للكيلو الواحد.

عروض ياميش رمضان 2019

بدئت مجموعة كبيرة من المحلات والمولات بطرح كميات كبيرة من ياميش رمضان ولكن حتى الآن لم يقدم أي مول عروض قيمة إي أن المنافسة في الأسعار والعروض بين المولات الكبرى لم تبدأ بعد لذلك ننص بعدم الشراء في الوقت الراهن لان المعروض الآن ما هو إلا بواقي من موسم رمضان 2018 وهوما كان مخزن بالفعل واليكم الآن آخر الأسعار والأماكن المثلي لشراء الياميش.

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الأماكن المثلى لشراء ياميش رمضان 2019

ولا شك أن أفضل الأماكن للشراء هي الهايبرات و المولات الكبرى مثل ” كارفور و بيم و فتح الله و خير زمان و ميترو و أولاد رجب و هيبر ون ” ، حيث أن المحلات الكبرى والتي تتمتع بالعديد من الفروع تقوم بالاستيراد بنفسها ولا تتحمل تكلفة إضافية، كما أن المنافسة في عروض اسعار ياميش رمضان 2019 ، بينهم تكون كبيرة فتقوم الهيبرات بتخفيض الأسعار بشكل كبير لغرض تنافسي وهذا ما يصب في مصلحة المستهلك بشكل مباشر .

قائمة أسعار ياميش رمضان 2019 bdf

نقدم لكم قائمة حصرية لنجوم مصرية خاصة بـ ياميش رمضان 2019 يمكنك مشاهدة الأسعار والصور بشكل حصري مع نجوم مصرية الآن

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ياميش رمضان 2019 – قائمة الأسعار

نقدم قائمة أسعار ياميش رمضان 2019 وفقا للمؤشرات الأولية للعرض، وسنقوم بتحديث القائمة بشكل مستمر، في حالة وجود أي عروض أسعار أو تغير في سعر بعض المنتجات.

اسعار ياميش رمضان 2019 الصنف السعر للكيلو الزبيب الإيراني 90 جنية الزبيب العادي 50جنية البلح من 10 جنية إلى 19 جنية حسب الجودة التمر الرطب بداية من 20 جنية حسب الجودة التمر المحشو بالمكسرات من 30 جنية إلى 60 جنية حسب الجودة البلح الاسواني 18 جنية التمر الهندي 12 جنية الكاجو 350 جنية اللوز المقشر 235 جنية عين الجمل مقشر 240 جنية عين جمل بقشررة 110 جنية الفستق من 280 إلى 300 جنية حسب الجودة البندق المقشر 220 جنية الصنوبر 900 جنية القراصية 96 جنية المشمشية 96 جنية السوداني 28 جنية الخروب المجروش 35 جنية الدوم المجروش 25 جنية لفة قمر الدين من 25 إلى 35 جنية حسب الجودة لفة قمر الدين سامو 55 جنية التين المجفف 130 جنية التين التركي 145 جنية

في حالة أردت الاستفسار عن سعر منتج وهو غير موجود بالقائمة السابقة أو التأكد من أي سعر قم بترك استفسارك عبر التعليقات وسنقوم بالرد عليها فورا وتوفير أفضل البدائل للشراء و الأسعار .

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