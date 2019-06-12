وزارة التربية والتعليم تعيين 65 الف معلم خلال يونيو الجارى

اعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن مسابقة جديدة تتضمن تعيين 65 الف معلم ومعلمة خلال شهر يونيو الجارى جاء ذلك لسد العجز بالمدارس والادارات المختلفة على مستوى محافظات مصر وقبل انطلاق الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2019/2020

كما اعلنت وزارة التربية والتعليم عن تثبيت جزء كبير من المقبولين والجزء الأخر سيتم عمل عقود مؤقتة لهم حسب احتياجات العمل كما اعلنت ان التقديم يتم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى اضغط هنا واوضحت ايضا الشروط والاواق المطلوبة من اجل التسجيل فى مسابقة تعيين 65 الف معلم وجاءت كالاتى :

شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم

التنازل عن شرط التربوي لخريجي كليات الأداب والخدمة الإجتماعية. شرط تطابق المستندات المقدمة مع شروط المسابقة لعدم استبعاد المتقدميين

الاوراق المطلوبة مسابقة وزارة التربية والتعليم

شهادة المؤهل الدراسي. صحيفة الحالة الجنائية. شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو شهادة الإعفاء منها. شهادة الخدمة العامة للإناث. كعب عمل. الرقم التأميني. شهادة ICDL من الموقع المعتمد من الوزارة. أساسيات الكمبيوتر. أساسيات الإنترنت. معالجة النصوص. جداول البيانات. المشاركة عبر الإنترنت. تكنولوجيا الإتصالات والبيانات في التعليم. أمن المعلومات للمعلم. الطباعة وإدخال البيانات.

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