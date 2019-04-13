واقعة خلع البنطلون جامعة الأزهر قرارات حازمة وفصل بالجملة

بعد الواقعة الغريبة و التي أثارت الرأي العام من داخل وخارج الأزهر؛ لم يمض سوى ساعات قلائل على طوفان القرارات التي انهمرت فوق أسماعنا؛ لتبرئ الأزهر وساحته؛ وتخبر بأن ما حدث ليس سوى تصرفات فردية شائنة؛ لا تمثل الأزهر ولا اسمه ولا تاريخه المجيد؛ ولأولئك الذين لم يتابعوا الواقعة منذ بدايتها؛إليكم القصة كاملة باختصار :

تفاصيل إجبار طلاب الأزهر على خلع البنطلون

بدأ الأمر عندما دخل أستاذ مادة العقيدة في كلية التربية جامعة الأزهر المدرج قائلا : “مين صايع يطلع يعمل دور على المنصة ؟!. رد أحد طلابه “أنا” ؛ فجعله يصعد على المنصة وأمره بخلع البنطلون؛ وعندما أمتنع الطالب؛ سأل الدكتور مرة أخرى؛ مين راجل يطلع يقلع ؟؛ فرد آخر “أنا” ؛ وجعل الاثنين على المنصة؛ وأقسم من لن يخلع بنطلونه؛ سوف يرسب في مادة العقيدة .

مبررات الواقعة

أخبر الطلاب دفاعا عن أستاذهم مرتكب الواقعة؛أن نية الأستاذ كانت سليمة؛ وأنه حاول تعليم أولئك الطلاب درسا؛ ربما خانه التعبير ولكنه كان يحاول أن يرسخ لديهم الحياء حتى وإن كانوا رجال .

وهو ما قاله الأستاذ مدافعا عن نفسه؛ حتى أنك ستجد في فيديو الواقعة تأييد كبير من الطلاب الحاضرين؛ وستجد الكثير من التصفيق والتهليل من الطلبة؛ ما يظهر تأييدا منهم لما يقوم به الأستاذ؛ و عندما تطالع الفيديو ستستطيع أن تسمع بوضوح هتاف الطلبة ” أقلع … أقلع “؛ وهو ما يخبر بعدم انزعاج الطلاب مما قام به الأستاذ .

قرارات صارمة تلت الواقعة بساعات

في سياق الواقعة؛ اتخذت جامعة الأزهر؛ حزمة من القرارات الرادعة بفصل كل من؛ عضو هيئة التدريس مرتكب الواقعة والطلاب المشاركين فيها؛ وفصل عميد كلية التربية؛ ووكيل الكلية لشئون الطلاب؛ ورئيس القسم؛ وقد أوضحت جامعة الأزهر أن تلك القرارات جاءت في سياق قانوني؛ فما أرتكب يعتبر فعل مخل بالشرف؛ وهو ما أستند إليه الأزهر في فصله لأستاذ المادة؛ كما برر الأزهر أن قرارات الفصل لم تكن تعسفية بخصوص باقي الأشخاص الذين تم فصلهم من مناصبهم؛ فالتقصير في أداء الواجب الوظيفي؛ قد يستدعى الفصل في كثير من الحالات .

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