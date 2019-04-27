هبوط في سعر الليرة السورية اليوم 27/4/2019 تعرف علي السعر في سوق الصرف

الأصدقاء الأعزاء نرصد لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية، أحدث سعر لليرة السورية اليوم، فسعر الليرة السورية من المواضيع التي يتم البحث عليها بكثرة من السوريون، في جميع أنحاء العالم وداخل سورية لتأثيره المباشر علي حياة المواطن داخل سوريا، نظراً لتوقف الإنتاج في أغلب القطاعات نتيجة الحرب الدائرة منذ عام 2011، وأصبح أغلب السلع تستورد من الخارج بالعملة الأجنبية، مما أحدث زيادة كبيرة في الأسعار.
الوضع الأن في سوريا صعب جداً رغم الهدوء النسبي للعمليات العسكرية، في البلاد فطبقاً لأحدث مؤشرات قياس الإقتصاد، فإن نسبة التضخم وصلت إلي 1200%مقارنتاً بنسبة التضخم قبل الأزمة السورية، ويؤكد الخبراء الإقتصاديون أن نسبة زيادة التضخم في البلاد تزداد 3%شهرياً، وبالتالي فإن هذه النسبة من التضخم أحدثت إرتفاعات رهيبة في الأسعار في كل السلع الأساسية والكمالية، وصلت إلي 15 ضعف ما كانت عليه قبل الأزمة.
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية اليوم
|
العملة
|
سعر البيع
|
سعر الشراء
|الدولار الأمريكي
|580
|578
|اليورو
|647
|643
|الليرة التركية
|98
|96
|الريال السعودي
|155
|152
|الدينار الأردني
|818
|810
|الدرهم الإماراتي
|158
|155
|الريال القطري
|159
|157
|الجنيه المصري
|34
|33
|الدينار البحريني
|1538
|1523
|الدينار الليبي
|417
|413
|الدينار الكويتي
|1906
|1889
|الريال العماني
|1507
|1492
|الجنية الإسترليني
|749
|741
قد يهمك معرفة أسعار الذهب في السوق السورية مقابل الليرة السورية
|
الوحدة بالجرام
|
السعر بالليرة السورية
|عيار21
|20200
|عيار 18
|17315
أصدقائنا المتابعين نحن إجتهدنا وبحثنا قدر إستطاعتنا، لتقديم معلومة صحيحة كعهدنا معكم ومصداقية موقعنا نجوم مصرية معكم، ونرجو أن ننال رضاكم ومتابعتكم ويسعدنا إستفساراتكم.
← إقرأ أيضاً:
- أسعار الحديد والأسمنت اليوم | السبت 27-4-2019 في مصر جميع الشركات المصرية لمواد البناء تحديث يومي بالجنيه المصري
التعليقات