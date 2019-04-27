هبوط في سعر الليرة السورية اليوم 27/4/2019 تعرف علي السعر في سوق الصرف

الأصدقاء الأعزاء نرصد لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية، أحدث سعر لليرة السورية اليوم، فسعر الليرة السورية من المواضيع التي يتم البحث عليها بكثرة من السوريون، في جميع أنحاء العالم وداخل سورية لتأثيره المباشر علي حياة المواطن داخل سوريا، نظراً لتوقف الإنتاج في أغلب القطاعات نتيجة الحرب الدائرة منذ عام 2011، وأصبح أغلب السلع تستورد من الخارج بالعملة الأجنبية، مما أحدث زيادة كبيرة في الأسعار.

الوضع الأن في سوريا صعب جداً رغم الهدوء النسبي للعمليات العسكرية، في البلاد فطبقاً لأحدث مؤشرات قياس الإقتصاد، فإن نسبة التضخم وصلت إلي 1200%مقارنتاً بنسبة التضخم قبل الأزمة السورية، ويؤكد الخبراء الإقتصاديون أن نسبة زيادة التضخم في البلاد تزداد 3%شهرياً، وبالتالي فإن هذه النسبة من التضخم أحدثت إرتفاعات رهيبة في الأسعار في كل السلع الأساسية والكمالية، وصلت إلي 15 ضعف ما كانت عليه قبل الأزمة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي 580 578 اليورو 647 643 الليرة التركية 98 96 الريال السعودي 155 152 الدينار الأردني 818 810 الدرهم الإماراتي 158 155 الريال القطري 159 157 الجنيه المصري 34 33 الدينار البحريني 1538 1523 الدينار الليبي 417 413 الدينار الكويتي 1906 1889 الريال العماني 1507 1492 الجنية الإسترليني 749 741

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الوحدة بالجرام السعر بالليرة السورية عيار21 20200 عيار 18 17315

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