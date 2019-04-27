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هبوط في سعر الليرة السورية اليوم 27/4/2019 تعرف علي السعر في سوق الصرف

كتب مروة النعناعي آخر تحديث

الأصدقاء الأعزاء نرصد لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية، أحدث سعر لليرة السورية اليوم، فسعر الليرة السورية من المواضيع التي يتم البحث عليها بكثرة من السوريون، في جميع أنحاء العالم وداخل سورية لتأثيره المباشر علي حياة المواطن داخل سوريا، نظراً لتوقف الإنتاج في أغلب القطاعات نتيجة الحرب الدائرة منذ عام 2011، وأصبح أغلب السلع تستورد من الخارج بالعملة الأجنبية، مما أحدث زيادة كبيرة في الأسعار.

الوضع الأن في سوريا صعب جداً رغم الهدوء النسبي للعمليات العسكرية، في البلاد فطبقاً لأحدث مؤشرات قياس الإقتصاد، فإن نسبة التضخم وصلت إلي 1200%مقارنتاً بنسبة التضخم قبل الأزمة السورية، ويؤكد الخبراء الإقتصاديون أن نسبة زيادة التضخم في البلاد تزداد 3%شهرياً، وبالتالي فإن هذه النسبة من التضخم أحدثت إرتفاعات رهيبة في الأسعار في كل السلع الأساسية والكمالية، وصلت إلي 15 ضعف ما كانت عليه قبل الأزمة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية اليوم

العملة

سعر البيع

سعر الشراء
الدولار الأمريكي 580 578
اليورو 647 643
الليرة التركية 98 96
الريال السعودي 155 152
الدينار الأردني 818 810
الدرهم الإماراتي 158 155
الريال القطري 159 157
الجنيه المصري 34 33
الدينار البحريني 1538 1523
الدينار الليبي 417 413
الدينار الكويتي 1906 1889
الريال العماني 1507 1492
الجنية الإسترليني 749 741

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الوحدة بالجرام

السعر بالليرة السورية
عيار21 20200
عيار 18 17315

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عن الكاتب

مروة النعناعي

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