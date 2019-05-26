ظهرت الان منذ ساعات نتيجة المرحلة الإعدادية كفر الشيخ 2019 الفصل الدراسي الثاني

نتيجة المرحلة الإعدادية كفر الشيخ 2018 في الفترة الأخيرة وقبل دخول العيد وكما هي العادة، يبحث جميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة عن النتائج الخاصة بهم، وذلك من أجل التأكد على النجاح والدخول إلى العيد من دون قلق أو توتر فكثير من الطلاب وأولياء الأمور يعانون من هذه المشاكل، ونحن ومن خلال هذا المقال سنتحدث ونتعرف على النتائج الخاصة بالطلاب في المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ.

نتيجة المرحلة الإعدادية كفر الشيخ 2019

تختلف نسب النجاح بكل تأكيد من محافظة إلى أخري، وهذا يؤدي إلى اختلاف الامتحانات وأيضاً الأشياء الأخري من محافظات وأماكن وبعض الأماكن الأخري، وفي محافظة كفر الشيخ اقترب المعاد الخاص بإعلان النتائج عبر الأنترنت بواسطة الأسماء وأرقام الجلوس، وتم الإعلان عن نسب النجاح في هذه المحافظة، وهذا الأمر تم بواسطة محافظ كفر الشيخ اللواء سيد نصر وبلغت هذه النسبة إلى 80 في المائة وهي نسبة جيدة.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ، وذلك عبر موقع فيتو، يمكنكم الحصول على النتيجة فورا عبر الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019

الدور المميز للوزارات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

أوضح محافظ كفر الشيخ أن البلاد والوزارات الأخري قامت بمجهود كبير وجبار، حتي تظهر الامتحانات بهذا الشكل وتم الانتهاء من الغش بشكل نهائي، وكل طالب حاصل على النتيجة الخاصة به فهي المجهود الذي تم بذله من هذا الطالب، وأكد أيضاً المحافظ أن هذه النسبة في فترة الترم الثاني رائعة مقارنة ببعض المحافظات الأخري بعدما تم التأكيد على صعوبة الامتحانات في هذا العام بمحافظة كفر الشيخ، وعلى غير العادة وألمح إلى إمكانية القيام ببعض الأمور والتعديلات في السنين القادمة، للحفاظ على سلامة التعليم في البلاد.

هناك بعض الخطط التي تريد محافظة كفر الشيخ أن تقوم بتنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهذه الخطط ستعود بالنفع بعد ذلك بكل تأكيد على التعليم في المحافظة، وبعد أن يتم تنفيذ خطط التعليم وفي حالة نجاحها، من الممكن أن يتم تطبيقها في المحافظات الأخري هذا وقد ذهب أكثر من 50 ألف طالب في جميع أنحاء المحافظة لأداء الامتحانات، وهذا العدد مقسم على حوالي عشرة إدارات تعليمية مختلفة، وفي نهاية هذا المقال وفي الساعات القليلة المقبلة سيتم رفع جميع النتائج الخاصة بالطلاب عبر موقعنا.

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2018 في محافظة كفر الشيخ، وظهرت أيضاً في العديد من محافظات الجمهورية، بعد أن تم اعتمادها من السادة المحافظين، ونسبة النجاح كان جيدة جداً، وتم رفع النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، حيث أن وزارة التربية والتعليم هذا العام لم تتلقى أي شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور.

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