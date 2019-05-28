نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 في جميع المحافظات الترم الثاني بوابة الأزهر الالكترونية رابط مباشر

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 في جميع المحافظات يهم قطاع كبير من أبنائنا الطلبة والطالبات، حيث اقترب موعد اعلان ظهور نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية 2019، حيث بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 يوم الأثنين الموافق 13 مايو 2019 ميلادية ، وانتهت يوم 20 مايو 2019 ميلادية، ولم تأتي أية شكاوى من الطلاب حول أسئلة الامتحانات، فقد جاءت الامتحانات في جميع المواد في مستوى الطالب المتوسط، ونتابع معكم من خلال هذا المحتوى آخر الأخبار حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الأزهرية 2019 الترم الثاني في جميع المحافظات، كما نقدم لكم رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الاعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني ينتظره الطلاب والطالبات ممن أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بقلق شديد، كما ينتظر أولياء الأمور نتائج الاعدادية الأزهرية بلهفة شديدة، حيث تعتبر الشهادة الاعدادية هي المدخل الرئيسي لاستكمال المسيرة التعليمية في المرحلة الثانوية الطالب الأزهري، لذلك نجد اهتمام كبير من السادة المسئولين عن التعليم الأزهري والشهادة الإعدادية الأزهرية. استعلام نتائج الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2019 انتهى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من الامتحانات في المواد التالية: الدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية والحاسب الآلي والعلوم والرياضيات والقرآن الكريم والفقه والنحو والصرف وأصول الدين، حيث يجمع منهج الشهادة الاعدادية الازهرية بين العلوم الدينية والعلوم المدنية، وهو ما يميز التعليم الأزهري عن التعليم العام، كما يمكنكم من خلال موقعنا متابعة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019.

بوابة الأزهر الالكترونية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية من خلال الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية ثم اختيار الأيقونة الخاصة بنتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية، ثم يطلب الموقع منك ادخال رقم جلوس الطالب، وسوف تظهر النتيجة على فور، ويمكنكم مراسلتنا في حال واجهتكم أية مشكلة في الدخول على الموقع أو في الحصول على النتيجة، وسوف نوافيكم بآخر المستجدات حول نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية فور اعتمادها، ولكم مني أرق الأمنيات بالنجاح والتوفيق.

قام فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 باعتماد نتائج إمتحانات الأزهر الشريف لكل أبنائنا طلبة الأزهر في الخارج، وتشمل هذه النتائج جميع صفوف النقل من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الأزهر من خلال بوابة الأزهر الشريف التعليمية.

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