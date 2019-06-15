الأحد نتائج شهادة تعليم الابتدائي 2019 الجزائر، تعلن اليوم نتائج السانكيام 2019 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث حددت وزارة التربية الوطنية موعد ظهور نتائج السنة الخامسة للطلاب والطالبات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والذي يوافق اليوم 16 جوان، وسيتم الاستعلام عن نتائج السنكيام برقم التسجيل من موقع نتائج وزارة التربية في حدود الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر.
انتاب الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق خلال فترة الانتظار، لحين تحديد موعد استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 في الجزائر، بعد أن تضاربت المواعيد التي حددتها مصادر في وزارة التربية، حتى خروج التصريح الرسمي عن وزير التربية عبد الحكيم بالعابد وتحدد لها يوم 16 جوان 2019، قبل أن تشير بعض المواقع الرسمية لعرض نتائج الطلاب يوم 15 جوان، ومنذ ساعات تم تأكيد موعد إعلان النتيجة اليوم الأحد 16 جوان السادسة زوالاً.
موقع نتائج شهادة تعليم الابتدائي 2019 الجزائر
التوقعات المبدئية حول نسب النجاح في نتيجة السنة الخامسة الابتدائية بجميع الولايات الجزائرية، تقارب 80% وهي تقريباً نفس نسبة نجاح العام الماضي، وفور اعتماد وزير التربية عبد الحكيم بالعابد نتائج التلاميذ، سيتم نشر البيانات التفصيلية التي ستتيحها الوزارة.
الاستعلام عن نتائج شهادة تعليم الابتدائي 2019 برقم التسجيل من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأيام قليلة سيتيح الموقع سحب كشف نتائج نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2019 لجميع الطلاب، من نفس رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
الاستعلام برقم التسجيل عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 من موقع الديوان الوطني على هذا الرابط:
موقع نتائج الطلاب الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
الثانية زولاً من بعد ظهيرة العاصمة الجزارية نترقب إعلان وزيرة التربية عن ظهور نتائج شهادة تعلم ابتدائي 2019 برقم التسجيل.
أنهت وزارة التربية الوطنية كافة الترتيبات للإعلان عن نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2019، من خلال موقعها الإلكتروني الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في موعد تقرر له السادسة زوالاً من بعد عصر الأحد 16 جوان 2019، وبرقم التسجيل استخرج المعدلات وبعد ثلاثة أيام سيفعل استخراج كشف نقاط السنة الخامسة ابتدائي.
التعليقات
انا نجحت فرحت
ياخي برية ياخي
كم اخذت انا في البيام
لم يخرج معدل
Ntemenalko nadjah
اعجبني معدلي كثيرا
شحال ديت
يا خاوتي دخلو في شهادة نهاية التعليم الابتدائي2017
انا احب لكم نجاح وادعولي ان شاء الله اربح بيام سنة مقبلة
مبروك على كل واحد نجخ
قالولي بان سوجيات سهلين واتمنى لكم النجاح من كل قلبي
اي موقع نكتب باش نشوف النتيجة
عندك الحق
Skakni amel
ا ريد النتاءح
18015482
واش نكتب باش يخرج
اكتبي رقم التسجيل و اضغطي عاى ضهور النتاءج
16010882
المعدل
17011198
17004518
طلقو النتائج ولا مازال
طلقو
الب
عيب عيب عيب عليكم قد هاك جوق ولا تلميذ تحصل على النتيجة ..كفانا تهكم
cccccc
قادري مبارك بشار
نهاية شهادة التعليم الأبتدائي
ذ
15026305
CV B 1 HMD
18069279
شيطانا
14025935
15099616
16019297
15091696
12096573
طلقو نتائج ولا
15047163
النتيجة النهائية
18080017
15113851
ياعطيكم ضرب مصيب نحاية تتمسخر بينا يا واحد لكبابل
190783889
نحاج
11105199
19072020
15101937
15101937
15101937
الله يوفق
١٧٠٩٤٦٦
00
AYA
اكتب تعليقك هنا…18054082
اله ينجح كل ‘احد
19063796
17104220
19065890
16040534
16006522
ين
14023314
شهادة الخامسة ابتداء
17000330
17114205
05
15117311
مترشيح
18072597
18072579