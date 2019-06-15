الأحد نتائج شهادة تعليم الابتدائي 2019 الجزائر، تعلن اليوم نتائج السانكيام 2019 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث حددت وزارة التربية الوطنية موعد ظهور نتائج السنة الخامسة للطلاب والطالبات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والذي يوافق اليوم 16 جوان، وسيتم الاستعلام عن نتائج السنكيام برقم التسجيل من موقع نتائج وزارة التربية في حدود الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر.

انتاب الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق خلال فترة الانتظار، لحين تحديد موعد استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 في الجزائر، بعد أن تضاربت المواعيد التي حددتها مصادر في وزارة التربية، حتى خروج التصريح الرسمي عن وزير التربية عبد الحكيم بالعابد وتحدد لها يوم 16 جوان 2019، قبل أن تشير بعض المواقع الرسمية لعرض نتائج الطلاب يوم 15 جوان، ومنذ ساعات تم تأكيد موعد إعلان النتيجة اليوم الأحد 16 جوان السادسة زوالاً.

موقع نتائج شهادة تعليم الابتدائي 2019 الجزائر

التوقعات المبدئية حول نسب النجاح في نتيجة السنة الخامسة الابتدائية بجميع الولايات الجزائرية، تقارب 80% وهي تقريباً نفس نسبة نجاح العام الماضي، وفور اعتماد وزير التربية عبد الحكيم بالعابد نتائج التلاميذ، سيتم نشر البيانات التفصيلية التي ستتيحها الوزارة.

الاستعلام عن نتائج شهادة تعليم الابتدائي 2019 برقم التسجيل من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأيام قليلة سيتيح الموقع سحب كشف نتائج نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2019 لجميع الطلاب، من نفس رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الاستعلام برقم التسجيل عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 من موقع الديوان الوطني على هذا الرابط:

موقع نتائج الطلاب الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الثانية زولاً من بعد ظهيرة العاصمة الجزارية نترقب إعلان وزيرة التربية عن ظهور نتائج شهادة تعلم ابتدائي 2019 برقم التسجيل.

أنهت وزارة التربية الوطنية كافة الترتيبات للإعلان عن نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2019، من خلال موقعها الإلكتروني الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في موعد تقرر له السادسة زوالاً من بعد عصر الأحد 16 جوان 2019، وبرقم التسجيل استخرج المعدلات وبعد ثلاثة أيام سيفعل استخراج كشف نقاط السنة الخامسة ابتدائي.

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