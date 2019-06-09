موقع وزارة التموين للتظلمات دعم مصر وطريقة تحديث بيانات التموين خطوة خطوة

إذا ما كنت تبحث عن رابط موقع وزارة التموين للتظلمات أو رابط موقع التموين للتظلمات فهذه المقالة ستكون مفيدة للغاية لك لأنك ستستطيع التعرف منها الوصول إلى الرابط وكذلك عمل تحديث بيانات بطاقة التموين خطوة خطوة بكل سهولة لما يوفره موقع دعم مصر للتظلمات من سبل بسيطة وسهلة لتقديم تظلمات التموين عبر الرابط التالي https://www.tamwin.com.eg/ وفق التصريحات الأخيرة التي أصدرها السيد أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم وزارة التموين.

كيفية الدخول إلى رابط موقع وزارة التموين للتظلمات وعمل التحديث

كل ما ينبغي عليك فعله الدخول إلى رابط موقع وزارة التموين للتظلمات دعم مصر وهو كالتالي https://www.tamwin.com.eg/ بعدما تدخل عليه عليك أن تقوم تسجيل التالي: (1) رقم بطاقة التموين الخاصة بصاحب البطاقة التموينية. (2) عليك أن تسجل الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية. (2) عليك أن تقوم بتسجيل المحافظة التابع لها، ثم تضغط (عرض) وسيظهر لك النتائج، وينبغي عليك أن تكتب سبب التظلم الذي تتظلم من أجله ولا يشترط عليك أن تقوم بتقديم أي مستند أو ورقة رسمية إلا أنه يتوجب عليك أن ترفق رقم التليفون المحمول الخاص بك بصورة صحيحة وهو رقم يتكون من 11 رقم وترفقه في التظلم من خلال موقع وزارة التموين الذي دشنته وزارة التموين في فبراير المنصرم وحدث نوع من الاستبعاد للأشخاص غير المستحقين من دعم مصر على أساس المعايير وفتح باب التظلم وعدم إغلاقه.

خدمات أخرى يقدمها موقع وزارة التموين للتظلمات دعم مصر

يقدم موقع وزارة التموين للتظلمات دعم مصر أيضًا بجانب التظلمات عدالة خدمة استعلام عن مكتب التموين حيث يمكنك أن تدخل الموقع وتكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، وتضغط على نوع المستخدم استعلام بيانات كما يمكنك أن تقوم بإدخال تعديل محافظة صرف الخبز، وجدير بالذكر أن الموقع من إنتاج وزارة الإنتاج الحربي – مصر ويعمل بكفاءة على مدار الساعة دون أن يواجه أي أعطل بفضل الله تعالى.

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انجازات وزارة التموين في الخمسة أعوام الماضي

فعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية حرصت القيادة السياسية منذ تحملها المسؤولية رفع المعاناة عن المواطن في إتاحة كافة السلع بأسعار مناسبة وكميات متوافرة واختفت بصورة تامة ظاهرة طوابير الخبز واسطوانات الغاز وأصبحت في طيّ النسيان بسبب تلك الجهود الجبارة التي وصلت لتحسين مستوى معيشة المواطن، وتنفق الدولة 45 مليار جنيه سنويًا لتدعم الخبز البلدي ليباع إلى المواطن بخمسة قروش في منظومة الدعم للمخابز التي تعمل في منظومة المراكز التي تصل عددها لـ 30 ألف مركز وتنتج يوميًا إلى ما يصل 250 مليون رغيف خبز موزعة على أكثر من 70 مليون مواطن.

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