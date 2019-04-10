موعد مباراة الاهلى ومصر المقاصة الليلة توقيت اللقاء والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يتابع عدد كبير من جماهير القعلة الحمراء وعشاق المارد الاحمر النادى الاهلى خلال الساعات القادمة اللقاء الهام والمرتقب خلال منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالى 2019، والذي يدخل النادى الاهلى القاء القادم وهو نصب أعينه الفوز والحصول على الثلاث نقاط للصعود المؤقت على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والذى يشغلها حاليا نادى الزمالك وفارق بنقطتين فقط عن النادى الاهلى، كما يسعى المدير الفنى للقعلة الحمراء والاعبين والجهاز الفنى والاداري أيضا بمعالجة كافة الاخطاء التى ظهرت وبشكل كبير خلال اللقاء الماضي أمام فريق صن داونز فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الاهلى ومصر المقاصة اليوم

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة الاخبار للقلعة الحمراء ومواصلة المؤازة، ومع استعداد الفريق لخوض اللقاء القادم بعد عدم وجودة فرصة للتاجيل، حيث يستضيف المارد الاحمر نظيره فريق مصري المقاصة على هامش فاعليات مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري الممتاز فى تحدي جديد .

توقيت مباراة الاهلى ومصر المقاصة

وعلى نفس السياق حيث أعلن لجنة المسابقات بالدوي المصري توقيت اللقاء والذي يقام اليوم الاربعاء الموافق 10 ابريل 2019، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفى تمام الساعة السادسة بالتوقيت العالمى جرينتش

ويدخل النادى الاهلى قبل اللقاء القادم وهو يحتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة فقط بفارق نقطتين عن صاحب المركز الاول نادى الزمالك، وعلى الجانب الاخر يدخل فريق مصر المقاصية فى المكز الخامس برصيد 40 نقطة

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