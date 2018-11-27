موعد عروض البلاك فرايدي “الجمعة السوداء Black Friday” 2018″ جوميا أمازون سوق دوت كوم مودانسيا وأفضل المتاجر المشتركة

مع الجمعة الأولي في شهر نوفمبر يبدأ موعد عروض البلاك فرايدي للعام 2018 ويبحث الكثريين موعد الجمعة السوداء .. البيضاء Black Friday عن أفضل المتاجر المشتركة في المهرجان، لذلك فقد تعاظم البحث خلال الساعات الماضية في البحث على أفضل العروض بمهرجان البلاك فرايداي “الجمعة السوداء Black Friday” فقد تجهزت المتاجر بالفعل لاستقبال الجمعة الأولى لشهر نوفمبر 2018 وأصبحت جاهزة لاستقبال جموع المستهلكين الباحثين عن أفضل العروض المناسبة للسلع التي يودون اقتنائها، فقد أصبح لعروض الجمعة السوداء شهرة واسعة وأصبح يوم يتميز بإقبال هائل على الشراء، ” وذلك للاستفادة من من الخصومات والتخفيضات الهائلة التي لا تتكرر سوى في 4 أيام من كل عام لحسن الحظ ستكون العروض 5 أيام جمعة وهي كالتالي:

يوم الجمعة الموافق 2 نوقمير

يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر

يوم الجمعة والذي يوافق 16 نوفمبر

يوم الجمعة قبل الأخيرة والتي توافق 23 نوفمبر

يوم الجمعة الختامية والتي توافق 30 نوفمبر

ولا تقتصر التخفيضات والخصومات على سلعة معينة، بل تمتد لتشمل جميع السلع الاستهلاكية علي جميع أنواع المنتجات، فتشمل الخصومات السلغ الغدائية والملابس والأحذية والأجهزة المعمرة الكهربائية وجميع ما يخطر على بال المستهلك من سلع متنوعة، لذلك أصبح موعد البلاك فرايدي 2018، يتجهز له جموع المستهلكين، خاصة الراغبين في التسوق من خلال الإنترنت، وتحظى مواقع التسوق الشهيرة بإقبال هائل، لذلك نجد الاقبال الهائل عالميا على انتهاز الفرصة لشراء ما يلزم من سلع متنوعة عبر أشهر متاجر التسوق الإلكترونية العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا اليوم بشهد تسارع وتسابق على الشراء، ولا يقتصر الأمر على المتاجر الإلكترونية، ولكن ما تقدمة محلات التسوق الكبرى “الهايبر ماركت” يحظى أيضا باهتمام بالغ لما تقدمه من خصومات حقيقية، لذلك لا نستغرب من وقوف طوابير المستهلكين انتظارا لفتح أبواب هذه المحلات للتسابق على الشراء،

البلاك فرايدي BLACK FRIDAY

تم إطلاق اسم الجمعة السوداء على يوم التسوق العالمي، وي|أتي هذا اليوم في أعقاب عيد الشكر، أما عن السبب وراء إطلاق هذا المسمى على هذا اليوم فكان بسبب حالة من الكساد ضربت الاقتصاد الأمريكي، وتبعت حالة الكساد هذه توقف في حركة التجارة، فما كان من التجار إلا تقديم عروض هائلة لتصريف منجاتهم، لذلك وجدت التخفيضات والخصومات إقبال لدى المشترين، وبسبب ذلك خفت حدة حالة الركود التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.

أفضل المتاجر المشتركة في مهرجان BLACK FRIDAY 2018

تتنافس جميع المواقع الإلكترونية العاملة في مجال التجارة غبر الإنترنت في تقديم أفضل وأجود السلع بأقل الأسعار، ومن المناجر الإلكترونية العالمية ذات الشهرة الواسعة، والتي تشهد إقبال على الشراء غير مسبوق خلال عروض البلاك فرايدي والتي تقدم أفضل الأسعار وأكبر التخفيضات والخصومات، فهذه المتاجر الإلكترونية هي كالتالي:

متجر أمازون

متجر علي بابا

متجر سوق دوت كوم

متجر جوميا

متجر أمازون

متجر أمازون من المتاجر الإلكترونية الشهيرة، والذي استطاع أن يكسب ثقة عملائه، والمتجر يشمل الكثير من الأقسام المتنوعة كما يقدم المتجر الماركات العالمية للمنتجات الأصلية، ودائما ما يقدم المتجر خصومات قد تصل إلي 80% عوذلك من خلال البلاك فرايداي، لذلك ندعوكم لزيارة المتجر عبر الرابط التالي:

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موعد بداية عروض البلاك فرايدي؟

تبدأ عروض البلاك فرايدي في جميع دول العالم في اليوم التالي لعيد الشكر، وهو يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، حيث من فجر يوم الجمعة تقدم جميع المتاجر العروض والخصومات علي جميع المنتجات و السلع، وتبدأ عروض بلاك فرايدي خلال العام الجاري في يوم 27 نوفمبر.

متجر جوميا

يقدم متجر جوميا الإلكتروني أكبر التخفيضات الهائلة والتي تشمل جميع السلع سواء استهلاكية أو غذائية أو ملابس لجميع الأعمار وكذلك الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ ومستحضرات التجميل، وتشمل أيضا التخفيضات على الأجهزة الرياضية، والأدوات المدرسية، وغيرها وغيرها من السلع الأخرى

وتستمر العروض من الجمعة الأولي من شهر نوفمبر من كل عام حتى الجمعة الأخيرة من نفس الشهر، ومن خلال الرابط التالي يمكنكم التعرف على الخصومات والسلع التى تشملها التخفيضات

عروض جوميا بلاك فرايدي يمكنك أن تحصل من خلالها على كوبونات خصم تستخدمها أثناء القيام بعملية التسوق.

مميزات الشراء من موقع جوميا الإلكتروني

يقوم موقع جوميا بتقديم المنتجات والسلع الأصلية غير المقلدة.

كما يقوم متجر جوميا يكتابة بيانات المنتجات للراغبين في الشراء باللغة العربية والإنجليزية.

العروض التي يقدمها متجر جوميا في يوم البلاك فريداي تستمر طوال الشهر

يقوم متجر جوميا بشحن منتجاته لراغبي الشراء في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية ووبتكلفة محدودة

متجر سوق دوت كوم

يتميز متجر سوق دوت كوت الإلكتروني بالريادة في مجال التجارة الإلكترونية، واكتسب المتجر شهرة واسعة في التجارة الإلكترونية في عموم الوطن العربي، يقدم االموقع خصوماته في يوم البلاك فرايدي، وتصل الخصومات المقدمة لنسب تخفيض هائلة ويمكن زيارة موفع متجر الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

ومن الجدير بالذكر أن تخفيضات العام الماضي في يوم البلاك فرايدي كانت هائلة، وشهدت الأجهزة الكهربائية إقبال هائل الموسم الماضي، لذلك يتقوع أن يشهد الموسم الحالي إقبال غير مسبوق خاصة في مصر بسبب ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات والأجهزة.

عروض متجر مودانسيا ليوم البلاك فرايدي

من المتاجر الإلكترونية التي اكتسبت شهرة الفترة الماضية متجر انسيا، ويشتهر متجر انسيا بتقديم الماركات الشهرية وأجود الملابس لجميع الفئات والأعمار، كما يقدم المتجر ملابس المحجبات، لذلك اكتب المتجر شهرة واسعة بالبلدان العربية، وتتميز المنتجات التي يعرضها المتجر بأسعار زهيدة في متناول الكثريين، الملابس الخاصة بالسيدات المحجبات بشكل خاص في تركيا، وعلى مستوى العالم العربي بشكل عام، حيث يقدم جميع المبيعات من الملابس بأسعار رخصية وزهيدة بجانب أنها تتماشى مع الموضة العصرية.

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