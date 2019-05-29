موعد صرف معاشات يونيو 2019 وتقديمه بسبب عيد الفطر المبارك

عدد كبير من البالغين سن الـ 60 يبحثون بشكل دائم على الأنترنت عن موعد صرف معاشات يونيو 2019 حيث قامت وزارة المالية المصرية بتغيير موعد صرف المعاشات، حيث أن المواطنين معتادون على صرف المعاشات يوم 10 من كل شهر ولكن القرار حاليا اختلف وأصبح يوم 1 يونيو 2019 بسبب اقتراب عيد الفطر المبارك وسوف يكون الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي فقط وبداية من يوم 2 مايو متاح الصرف من جميع مكاتب البريد والبنوك أيضا.

موعد صرف معاشات يونيو 2019 الخاصة بالتضامن الاجتماعي

من جانب أخر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش يونيو 2019 وسوف يكون يوم السبت 1 يونيو 2019 ، وأن عدد المسجلين بقوائم الصرف 7.6 مليون شخص ويبلغ قيمة معاشهم 12.7 مليار جنيه، ومن جانب الوزارة تقدم جميع التيسيرات لصرف معاش التضامن من المنافذ المختلفة، الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قد أمرت باتخاذ جميع الاستعدادات لتسهيل صرف المعاشات لمستحقيها والهدف من ذلك هو انتظام عملية الصرف وعدم وجود أي عقبات، إما عن المعاشات التي يتم صرفها من البنوك سوف تكون متاحة بداية من يوم 2 مايو، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والذين معتادون الصرف من منافذ صندوق التأمين الاجتماعي يمكنهم الصرف من ماكينات لصرف الألي والمعروفة بـ ATM سوف يتم صرف معاشهم بداية من يوم 1-6-2019 ومن يريد صرف المعاش من مكاتب التأمينات فسوف يتاح من يوم 2-6-2019 وبالنسبة للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد سوف يتم صرفها بداية من 2-6-2019.

وبالنسبة لصرف زيادة الـ 80% من العلاوات الخمس، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكم بصرف العلاوات الخمس وهي بنسبة 80% من أخر 5 علاوات على الأجر المتغير، بالنسبة لمن خرجوا على المعاش من عام 2006 وحتى عام 2018، ومن جانب أخر أصدر الرئيس السيسي قرار بتطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا وصرف العلاوات الخمس، وكان هذا القرار أنصاف لإصحاب المعاشات، ومن جانبه أصدر الرئيس قرار أخر بزيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر يوليو 2019 والهدف من هذا القرار هو مواكبة ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة في الفترة الأخيرة.

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