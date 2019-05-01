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موعد صرف معاشات مايو 2019 وتقديمه بسبب اقتراب شهر رمضان

كتب نورهان محمد آخر تحديث

عدد كبير من البالغين سن الـ 60 يبحثون بشكل دائم على الأنترنت عن موعد صرف معاشات مايو 2019 حيث قامت وزارة المالية المصرية بتغيير موعد صرف المعاشات، حيث أن المواطنين معتادون على صرف المعاشات يوم 10 من كل شهر ولكن القرار حاليا اختلف وأصبح يوم 1 مايو 2019  بسبب اقتراب شهر رمضان وسوف يكون الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي لأنه يوافق عيد العمال وهذا اليوم إجازة رسمية للدولة وبداية من يوم 2 مايو متاح الصرف من جميع مكاتب البريد والبنوك أيضا.

 

نتيجة بحث الصور عن وزيرة التضامن

موعد صرف معاشات مايو 2019 الخاصة بالتضامن الاجتماعي

من جانب أخر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش مايو 2019 وسوف يكون يوم الأربعاء  1 مايو 2019 ، وأن عدد المسجلين بقوائم الصرف 7.6 مليون شخص ويبلغ قيمة معاشهم 12.7 مليار جنيه، ومن جانب الوزارة تقدم جميع التيسيرات لصرف معاش التضامن من المنافذ المختلفة، الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قد أمرت باتخاذ جميع الاستعدادات لتسهيل صرف المعاشات لمستحقيها والهدف من ذلك هو انتظام عملية الصرف وعدم وجود أي عقبات، إما عن المعاشات التي يتم صرفها من البنوك سوف تكون متاحة بداية من يوم 2 مايو، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والذين معتادون الصرف من منافذ صندوق التأمين الاجتماعي يمكنهم الصرف من ماكينات لصرف الألي والمعروفة بـ ATM سوف يتم صرف معاشهم بداية من يوم 1-5-2019  ومن يريد صرف المعاش من مكاتب التأمينات فسوف يتاح من يوم 2-5-2019  وبالنسبة للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد سوف يتم صرفها بداية من 2-5-2019.

 

وبالنسبة لصرف زيادة الـ 80% من العلاوات الخمس، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكم بصرف العلاوات الخمس وهي بنسبة 80% من أخر 5 علاوات على الأجر المتغير، بالنسبة لمن خرجوا على المعاش من عام 2006 وحتى عام 2018، ومن جانب أخر أصدر الرئيس السيسي قرار بتطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا وصرف العلاوات الخمس، وكان هذا القرار أنصاف لإصحاب المعاشات، ومن جانبه أصدر الرئيس قرار أخر بزيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر يوليو 2019 والهدف من هذا القرار هو مواكبة ظاهرة ارتفاع الأسعار  خاصة في الفترة الأخيرة.

 

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عن الكاتب

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو أون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية الي العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية إلى مواقع إلكترونية. درست الأعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج إذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك ثم انتقلت كمراسلة في برنامج بث مباشر والذي يذاع على قناة مصر الحياة الفضائية. أخيرا قدمت برنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل لدى مجلس الشباب المصري.

التعليقات

  7. حكم ايه …. اين العدل … المحاكم معمولة لظلم الناس فقد …ولافى تفيذ قانون ….القانون ينفذ على الغلابه بس … حسبنا الله ونعم الوكيل

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  9. اين الحقيقة
    هو لسه الحكومة هتطعن تانى فى الحكم
    لو مفيش فلوس الفروق يقسطوها رغم أن فلوس المعاشات مستحقة و ليس لها دعوة بالحكومة
    ارحموا بقى خلاص تعبنا و جبنا اخرنا
    حسبنا الله و نعم الوكيل

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  10. اللي كاتب الخبر ده اكيد مش فاهم لان حكم اصحاب المعاشات ده حكم محكمة ادارية عليا يعني اخر درجة من درجات الطعن اي انه حكم واجب النفاذ ونهائي ازاي الحكومة هتقدم طعن عليه

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