عدد كبير من البالغين سن الـ 60 يبحثون بشكل دائم على الأنترنت عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2018 حيث قامت وزارة المالية المصرية بتغيير موعد صرف المعاشات، حيث أن المواطنين معتادون على صرف المعاشات يوم 10 من كل شهر ولكن القرار حاليا اختلف وأصبح يوم 27 نوفمبر 2018 ومتاح الصرف من جميع مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي والبنوك أيضا، كما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن أصحاب المعاشات المبكرة سوف يتم صرف معاشهم بدء من يوم 28-11-2018 من الساعة 8:30 صباحا.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2018 الخاصة بالتضامن الاجتماعي

من جانب أخر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش ديسمبر 2018 وسوف يكون السبت القادم 1 ديسمبر، وأن عدد المسجلين بقوائم الصرف 7.6 مليون شخص ويبلغ قيمة معاشهم 12.7 مليار جنيه، ومن جانب الوزارة تقدم جميع التيسيرات لصرف معاش التضامن من المنافذ المختلفة، الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قد أمرت باتخاذ جميع الاستعدادات لتسهيل صرف المعاشات لمستحقيها والهدف من ذلك هو انتظام عملية الصرف وعدم وجود أي عقبات، إما عن المعاشات التي يتم صرفها من البنوك سوف تكون متاحة بداية من يوم 10 ديسمبر، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والذين معتادون الصرف من منافذ صندوق التأمين الاجتماعي يمكنهم الصرف من ماكينات لصرف الألي والمعروفة بـ ATM سوف يتم صرف معاشهم بداية من يوم 1-12-2018 ومن يريد صرف المعاش من مكاتب التأمينات فسوف يتاح من يوم 2-12-2018 وبالنسبة للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد سوف يتم صرفها بداية من 5-12-2018.

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