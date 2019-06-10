موعد صرف زيادة المعاشات 2019 أصبح قاب قوسين أو أدنى لـ أصحاب المعاشات الذين يترقبونه بصبر وذلك بعد القرار الصادر من مجلس النواب المصري بـ زيادة المعاشات بنسبة 15% ( خمسة عشر بالمائة)، ومنح الموظفين في الجهاز الحكومي 75 جنيه ( خمسة وسبعين جنيهًا) علاوة، وفي هذا التقرير نتناول بالشرح اخر اخبار زيادة المعاشات 2019 بالاضافة إلى معرفة التصريحات الحكومية الخاصة بـ موعد صرف العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات فتابعونا.

موعد صرف زيادة المعاشات 2019 بموافقة البرلمان المصري

أصدر مجلس النواب المصري قرارا بالموافقة، الأحد الموافق 10 يونيو 2019 على زيادة المعاشات في مصر من خلال مشروع القانون الذي قدمته حكومة المهندس مدبولي، بحيث تكون زيادة المعاشات نسبتها 15% ( خمسة عشر بالمائة) بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة ( مائة وخمسين جنيه)، مع إقرار أن يكون الحد الأدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه ( تسعمائة جنيه) في مجموعه.

توقعات بصرف زيادة المعاشات في الأول من يوليو 2019

أي أن الموافقة المبدئية صدرت فعليا أمس الأحد الموافق 10 يونيو 2019 ولكن قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أن الموافقة النهائية من عدمه تم تأجيلها إلى النظر يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 يونيو 2019 والسبب وراء التأجيل هو أنه لم يكمتل النصاب الخاص بـ ثلثي الأعضاء خاصة وأن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور المصري.

ومن المتوقع بكل تأكيد موعد زيادة المعاشات 2019 سيكون في شهر يوليو حيث سيزيد المعاش بنسبة 15% اعتبارا من 1-7-2019 لجميع المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الأتية:

1. القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2. قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3. قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 4. قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 5. القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 6. قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

7. وتسرى فى شأن هذه الزيادة الأحكام الأتية: أ‌- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019. ب- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019. ج‌- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2019. د‌- لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة. ه‌- لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2019. (المادة الثانية)

يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهاً شاملة كافة الزيادات والإعانات. (المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد. (المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2019، يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وبهذا نكون نشرنا لكم اخر اخبار زيادة المعاشات 2019 وننتظر من حضراتكم التعليقات وسنجيب عليكم في أقرب وقت ممكن.

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