موعد تنزيل صرف الرواتب السعودية للعاملين بالقطاعات الحكومية “جدول تفصيلي” وعودة العلاوة الملغاة

بعد صدور الأمر الملكي بتوحيد موعد صرف الرواتب السعودية نعرض من جلال هذا التقرير جدول صرف الرواتب السعودية للعام 2018 الميلادي وهذا الأمر الملكي هو حرص من الملك سلمان بن عبد العزيز على توحيد موعد صرف الرواتب بالمملكة السعودية، كما تم تحديد موعد إيداع الرواتب في حسابات العاملين بالمملكة في يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي وذلك بخصوص العاملين في الوظائف الحكومية والقطاع العام بالمملكة، ومن الجدير بالذكر أنه قبل صدور الأمر الملكي بتحديد موعد صرف الرواتب بالتقويم الميلادي، كانت رواتب العاملين بالمملكة السعودية تصرف وفقاً للتقويم الهجري، وحرصا من المملكة على اتباع مواعيد صرف الرواتب في جميع أنحاء العالم، حيث تصرف بالتقويم الميلادي، وقد طالبت مؤسسة النقد السعودي وكذلك وزارة المالية السعودية أن يتم تعديل التقويم الذي تصرف به الرواتب من التقويم القمري الهجري إلى التقويم الميلادي، لتصبح مواعيد نزول الرواتب السعودية تبعاً للأمر الملكي الصادر بالتقويم الميلادي

وبذلك انتهى الأمر إلى تحديد جدول للرواتب الخاصة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام السعودي في يوم 27 من كل شهر ميلادي، وتعديل تقويم صرف الرواتب من تقويم هجري إلى تقويم ميلادي يأتي في إطار رؤية المملكة 2030، حتى تتبع المملكة التقويم العالمي للمعاملات المالية، وكذلك للتسهيل على المؤسسات السعودية في التعامل مع نظيراتها العالمية.

جدول مواعيد صرف الرواتب للعام 2018

يضمن التعديل الصادر بالأمر الملكي السعودي بتعديل تقويم صرف الرواتب إلى الاستقرار على موعد ويوم محدد للصرف بجميع أنحاء المملكة السعودية، وبعد دراسة مستفيضة لأنسب أيام صرف الرواتب استقر الأمر على تحديد يوم 27 من كل شهر ميلادي لنزول الرواتب السعودية للعاملين في الحكومة وقطاعات الدولة العامة، تبع توحيد موعد صرف الرواتب أمور عديدة، منها على سبيل المثال توحيد موعد تحصيل فواتير الخدمات العامة التي تقدمها المملكة لمواطنيها، كذلك بعد أسبوغ من تاريخ تنزيل وصرف الرواتب، والجدول التالي يوضح تاريخ يوم صرف الرواتب بالتقويم الميلادي، وما يناظره من تاريخ هجري.

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي السبت 10 جمادي الأولي 1439هـ 27 يناير 2018 الثلاثاء 11 جمادي الأخرة 1439هـ 27 فبراير 2018 الثلاثاء 10 رجب 1439هـ 27 مارس 2018 الخميس 10 شعبان 1439هـ 26 أبريل 2018 الأحد 11 رمضان 1439هـ 27 مايو 2018 الأربعاء 13 شوال 1439هـ 27 يونيو 2018 الخميس 13 ذو القعدة 1439هـ 26 يوليو 2018 الاثنين 16 ذي الحجة 1439هـ 27 أغسطس 2018 الخميس 17 محرم 1440هـ 27 سبتمبر 2018 السبت 18 صفر 1440هـ 27 أكتوبر 2018 الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ 27 نوفمبر 2018 الخميس 20 ربيع الثاني 1440هـ 27 ديسمبر 2018

موعد صرف الرواتب بالميلادي لشهر ديسمبر

يوم الثلاثاء، التاريخ الهجري 19 ربيع الأول 1440هـ، التاريخ الميلادي 27 نوفمبر 2018م.

ومن خلال هذا التقرير الخاص بموعد صرف الرواتب بالمملكة السعودية، أصبح مواعيد نزول رواتب ثابتة ومحددة وذلك لرواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي، ومن الجدير بالذكر أيضا أنه قد صدر أمر مبكي بعودة العلاوة السنوية المتوقفة.

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