موافقة التنمية”المحلية “على” تمويل 1190 “مشروع خاص بالقرى

اللواء محمود الشعرواي وزير التنمية المحلية أكد أن القرى لها الولية الأولى في التنمية الاقتصادية، حيث أصبح محور اهتمام وزارة التنمية المحلية هو كيفية تحقيق فرص العمل والعمل على استغلال كافة الكفاءات والموارد المحلية المتاحة هذا بالإضافة إلى زيادة دخل الفرد والأسرة ككل، وفي النهاية نصل إلى التحسين في المستوى المعيشي.

صندوق التنمية المحلية

صرح وزير التنمية من خلال الصحف أن صندوق التنمية المحلية وهو التابع إلى وزارة التنمية من أهم آليات العمل والتي تعتمد عليها الوزارة لإنجاز الكثير من أهداف التنمية الاقتصادية المحلية.

أشار اللواء محمود الشعراوي إلى موافقة صندوق التنمية المحلية على اقراض 1190 مشروعاً وهذا سوف يتم من بداية العام المالي الحالي باستثمارات تبلغ 10.5 مليون جنيه مصري وهذا المبلغ سوف يكون في مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن، وكذلك في إنشاء منافذ المخصصة لبيع المواد الغذائية والكثير من المشروعات الأخرى.

قروض المحليات

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية المحلية يعمل على تنفيذ بشكل سنوي مجموعة من الدورات التدريبية والهدف منها رفع من القدرة الادارية للعاملين بالمحليات في مجال الإقراض وهذا حتى يتم تحسين الأداء في المجال الخاص بتلقي طلبات القروض وكيفية تحصيل الأقساط بعد الحصول على القرض.

كذلك صندوق التنمية المحلية له آلية ائتمانية خاص بتمويل المشروعات الاقتصادية وهذا يكون على المستوى المحلي ويستهدف أكبر قدر من المواطنين من القرى وهم الأكثر للاحتياج.