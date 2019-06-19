مطعم السدة من المطاعم الشعبية المميزة في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يجعل منيو السدة في مقدمة الباحثين عن الآكلات الشهية والشعبية، لاختيار الوجبة المناسبة من خلال منيو مطعم السدة الشهير لمعرفة أسعار الوجبات وما تحتويه الوجبة من قيمة غذائية قبل الطلب، كما أن مطاعم السدة تتميز بتقديم الآكل الشعبي الأصيل الذي يحمل التراث العربي في إعداد الطعام، وتقديمه طازجاً لضيوفه حتى انه اصبح ذات شهرة عالمية يقصده الكثير من محبي تناول الآكلات الشعبية المختلفة من وجبات الدجاج واللحوم بمختلف أنواعها، وما يسمونه المدفون حتى اصبح مدفون السدة ذات صيت كبير، هذا بالإضافة إلى الايدامات الكبيرة والمتنوعة والمشروبات والحلويات، واليكم بالتفصيل منيو السدة لاختيار الطعام المناسب في مفضلة رغباتكم.

منيو السدة للدجاج

يقدم السدة باقة مختلفة من وجبات الدجاج واليكم تفاصيل منيو مطعم السدة لوجبات الدجاج كما يلي:

الصنف أسعار النصف دجاجة بالريال أسعار دجاجة كاملة بالريال مدفون 17 34 مدفون بشاور 19 38 مندي 17 34 مندي بشاور 19 38 مظبي 17 34 مظبي بشاور 19 38 شواية 16 32 شواية بشاور 18 36 مضغوط 17 34 مضغوط أبيض 18 36 مثلوثة 22 44 مثلوثة بشاور 24 48

منيو السدة للحوم

يتميز مطعم السدة في طهي التيس بطريقة شعبية أصيلة من التراث العربي والبدوي ذات المذاق الفريد واليكم قائمة أصناف مطاعم السدة بالأسعار كما يلي:

الصنف سعر وجبة النفر بالريال سعر ربع تيس بالريال سعر نصف تيس بالريال سعر تيس كامل بالريال مدفون 130 255 510 1020 مدفون بشاور 134 263 526 1052 مدفون مثلوثة 140 275 550 1100 مندي 65 255 510 1020 مندي بشاور 69 271 542 1084 مندي مثلوثة 70 275 550 1100 مضغوط 65 255 510 1020 مضغوط بدوي 65 255 510 1020 مثلوثة 70 275 550 1100

منيو السدة للايدامات

الصنف جريش قرصان إيدام مشكل ملوخية سمبوسة السعر بالريال 5 5 7 7 1

أسعار سلطات مطعم السدة

سلطات مطعم السدة السعر بالريال سلطة خضار 6 سلطة يوناني 7 سلطة لبن 3.5 ورق عنب 5 سلطة حار (أخضر) 3.5 سلطة حار (أحمر) 3.5 سلطة طحينة 2.5 سلطة حار (عادي) 2.5

منيو السدة للمشروبات والحلويات

القسم الأخير من أفسام منيو مطعم السدة هو الخاص بالمشروبات والحلويات التي تقدمها مطاعم السدة واليكم بيان الأسعار.

المشروبات الحلويات الصنف السعر بالريال الصنف السعر بالريال مشروب غازي 2.5 كنافة 8.5 لبن القرية 2.5 كريمة (فرن) كبيرة 8 ماء 600 مل 1 كريمة (فرن) صغيرة 6

رقم مطعم السدة

إليكم أرقام مطعم السدة حيث يمكنكم طلب وجبتكم المفضلة وبالتالي يمكنكم التعرف على منيو كنتاكي الشهير.

مطاعم السدة العنوان رقم مطعم السدة الرياض مطعم السدة بالرياض الدائري الغربي مخرج 28 0114589990 الرياض مطعم السدة الرياض شارع خالد بن الوليد 0112469900

0112496888 جدة شارع حراء بجدة 0126228296

0126228297 جدة مطعم السدة بجدة شارع فلسطين 0126673545

0126673541 جدة مطعم السدة بجدة شارع التحلية 0126677736

0126677763

← إقرأ أيضاً: