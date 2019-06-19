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منيو مطعم السدة في السعودية أسعار (دجاج – لحوم – ايدامات – سلطات – مشروبات – حلويات) رقم الطلبات

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
منيو مطعم السدة في السعودية أسعار (دجاج – لحوم – ايدامات – سلطات – مشروبات – حلويات) رقم الطلبات
رقم مطعم السدة

مطعم السدة من المطاعم الشعبية المميزة في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يجعل منيو السدة في مقدمة الباحثين عن الآكلات الشهية والشعبية، لاختيار الوجبة المناسبة من خلال منيو مطعم السدة الشهير لمعرفة أسعار الوجبات وما تحتويه الوجبة من قيمة غذائية قبل الطلب، كما أن مطاعم السدة تتميز بتقديم الآكل الشعبي الأصيل الذي يحمل التراث العربي في إعداد الطعام، وتقديمه طازجاً لضيوفه حتى انه اصبح ذات شهرة عالمية يقصده الكثير من محبي تناول الآكلات الشعبية المختلفة من وجبات الدجاج واللحوم بمختلف أنواعها، وما يسمونه المدفون حتى اصبح مدفون السدة ذات صيت كبير، هذا بالإضافة إلى الايدامات الكبيرة والمتنوعة والمشروبات والحلويات، واليكم بالتفصيل منيو السدة لاختيار الطعام المناسب في مفضلة رغباتكم.

منيو السدة للدجاج

يقدم السدة باقة مختلفة من وجبات الدجاج واليكم تفاصيل منيو مطعم السدة لوجبات الدجاج كما يلي:

الصنف أسعار النصف دجاجة بالريال أسعار دجاجة كاملة بالريال
مدفون
17
34
مدفون بشاور
19
38
مندي
 17 34
مندي بشاور
 19 38
مظبي
 17 34
مظبي بشاور
 19 38
شواية
 16 32
شواية بشاور
18
36
مضغوط
 17 34
مضغوط أبيض
 18 36
مثلوثة
 22 44
مثلوثة بشاور
 24 48
منيو السدة
مطعم السدة بجدة

منيو السدة للحوم

يتميز مطعم السدة في طهي التيس بطريقة شعبية أصيلة من التراث العربي والبدوي ذات المذاق الفريد واليكم قائمة أصناف مطاعم السدة بالأسعار كما يلي:

الصنف سعر وجبة النفر بالريال سعر ربع تيس بالريال سعر نصف تيس بالريال سعر تيس كامل بالريال
مدفون 130 255 510 1020
مدفون بشاور
 134 263 526 1052
مدفون مثلوثة
 140 275 550 1100
مندي 65 255 510 1020
مندي بشاور
 69 271 542 1084
مندي مثلوثة 70 275 550 1100
مضغوط 65 255 510 1020
مضغوط بدوي
 65 255 510 1020
مثلوثة 70 275 550 1100
مدفون السدة
منيو السدة السعودية

منيو السدة للايدامات

الصنف جريش قرصان
إيدام مشكل
ملوخية
 سمبوسة
السعر بالريال 5 5 7 7 1
ايدامات السدة
منيو السدة

أسعار سلطات مطعم السدة

سلطات مطعم السدة السعر بالريال
سلطة خضار
 6
سلطة يوناني
 7
سلطة لبن
 3.5
ورق عنب
 5
سلطة حار (أخضر)
 3.5
سلطة حار (أحمر)
 3.5
سلطة طحينة
 2.5
سلطة حار (عادي)
 2.5

منيو السدة للمشروبات والحلويات

القسم الأخير من أفسام منيو مطعم السدة هو الخاص بالمشروبات والحلويات التي تقدمها مطاعم السدة واليكم بيان الأسعار.

المشروبات الحلويات
الصنف السعر بالريال الصنف السعر بالريال
مشروب غازي
 2.5 كنافة 8.5
لبن القرية
 2.5
كريمة (فرن) كبيرة
 8
ماء 600 مل
 1
كريمة (فرن) صغيرة
 6
حلويات مطعم السدة
قائمة اصناف وجبات مطعم السدة

رقم مطعم السدة

إليكم أرقام مطعم السدة حيث يمكنكم طلب وجبتكم المفضلة وبالتالي يمكنكم التعرف على منيو كنتاكي الشهير.

مطاعم السدة العنوان رقم مطعم السدة
الرياض مطعم السدة بالرياض الدائري الغربي مخرج 28 0114589990
الرياض مطعم السدة الرياض شارع خالد بن الوليد 0112469900
0112496888
جدة شارع حراء بجدة 0126228296
0126228297
جدة مطعم السدة بجدة شارع فلسطين 0126673545
0126673541
جدة مطعم السدة بجدة شارع التحلية
0126677736
0126677763

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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