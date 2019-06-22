منيو الطازج | تعرف على أشهى الوجبات واطلبها عبر رقم توصيل الطلبات

منيو الطازج من ضمن أكثر منيوهات المطاعم المحببة إلى كثير من السعوديين، إذ أن مطاعم الطازج من المطاعم التي تعود إلى عام ١٩٨٩م حيث كان أول افتتاح خاص بأول مطعم فروج طازجة بالسعودية، وتقدم مطاعم الطازج وجبات متنوعة معتمدة على دجاج مزارع فقيه، إذ يتم تتبيل الدجاج بإحترافية ببهارات مثل الفلفل والزنجبيل وغيرها مع إضافة الليمون والطماطم ومن ثم الشواء.

منيو الطازج

تشتمل منيو الطازج على العديد من أصناف الطعام حيث تجد فيها وجبات دجاج ممتازة وأرز كما يتوفر بالمنيو ساندويتشات متنوعة وسر ذلك التنوع هو محاولة إرضاء كافة أذواق مواطنين السعودية في الطعام.

والجدير بالذكر أن مطعم الطازج يوفر داخل المنيو الخاص به أيضًا نوع من الوجبات الخاصة بالرشاقة وهي صحية تمامًا، تابع معنا منيو الطازج.

وجبات مطعم الطازج وصف الوجبة السعر بالريال وجبة فروج دجاجة كاملة مشوية وأرز وطحينة بجانب رغيف عيش ٢١ ريال وجبة بروست عدد ٣ قطع دجاج بجانب ثومية وبطاطس وخبز ١٦ ريال وجبة تكا دجاج تكا وصوص ثوم وبطاطس ومياه غازية ٢٠ ريال وجبة البرجر العربي برجر بالخبز الأبيض أو الأسمر مع خس وشرائح طماطم إلى جانب بطاطس كبير ومياه غازية ١٧ ريال ساتيه ساتيه مشوي مع أرز وصوص ومياه غازية أو عصير ١٦ ريال وجبة ناجتس ١٠ قطع دجاج ناجتس وبطاطس مقلية ومشروب غازي أو عصير ١٧ ريال وجبة الرشاقة ١ دجاجة كاملة مشوية بطريقة صحية مع سلطة خضراء صحية وخبز ٢٢ ريال وجبة الرشاقة٢ قطع من دجاج تكا مع خبز أسمر وسلطة صحية ٢١ ريال وجبة الرشاقة٣ عدد من قطع الكباب وكذلك الشيش طاووق بالإضافة إلى مقدار من السلطة الصحية ٢٤ ريال

كما يتوفر في منيو الطازج مجموعة مميزة من وجبات الأطفال المغذية والمفيدة للصحة وذات الطعم اللذيذ المحبب للأطفال مثل وجبة الكباب للأطفال ووجبة ناجتس للأطفال ووجبة برجر للأطفال وغيرها وجميعها في حدود ١٢ ريال سعودي وتأتي الوجبة مع بطاطس ومشروب غازي أو عصير فريش.

ويتوفر في منيو الطازج سلطات متنوعة مثل سلطة سيزر الدجاج وسلطة ملفوف وسلطة خضراء عادية، كما يتوفر بطاطس يمكن طلبها بشكل فردي كنوع من الإضافة المميزة لأي ساندويتش أو وجبة من الطازج.

رقم توصيل طلبات الطازج

يمكنك الاعتماد على الرقم الهاتفي الموحد على شتى محافظات السعودية في طلب وجبات الطازج بعد الاختيار من منيو الطازج وهذا الرقم هو 119 إذ أنه عبر الاتصال وتحديد نوع الوجبة والمكان يصل إليك الطعام من أقرب فرع من فروع الطازج المنتشرة في السعودية.

منيو مطاعم السعودية:

كما يمكنك الاعتماد على أرقام الهواتف الخاصة ببعض فروع الطازج مباشرةً في طلب طعامك المفضل وفي كل الأحوال سوف يصل إليك طلبك طازج تماماً وساخن بالسعر الموجود بالمنيو.

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