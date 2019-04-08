محمود الفار بورسعيد : سعر نماذج كرتونة رمضان 2019

بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م أعلن ماركت محمود الفار ببورسعيد عن توفر نماذج مختلفة من كراتين رمضان واسعارها ومكوناتها كالاتي :
كرتونة رمضان 1
السعر : 52 جنية .
يوجد بداخل الكرتونة السلع والمنتجات الاتية :
- سكر ابيض 1 كيلو جرام .
- أرز الاسرة 1 كيلو جرام .
- زيت قلية 750 مل .
- شاي العروسة 40 جرام.
- صلصة دهشة 280 جرام.
- 2 مكرونة فرحة 350 جرام.
كرتونة رمضان 2
السعر : 67 جنية .
يوجد بداخل الكرتونة السلع والمنتجات الاتية :
- سكر ابيض 1 كيلو جرام .
- أرز الاسرة 1 كيلو جرام .
- زيت قلية 750 مل .
- شاي العروسة 40 جرام.
- صلصة دهشة 280 جرام.
- 2 مكرونة فرحة 350 جرام.
- عدس الرحاب 500 جرام.
- سمنة قوت القلوب 350 جرام.
كرتونة رمضان 3
السعر : 112 جنية .
يوجد بداخل الكرتونة السلع والمنتجات الاتية :
- سكر ابيض 1 كيلو جرام .
- 2 أرز الاسرة 1 كيلو جرام .
- زيت سلايت 750 مل .
- شاي العروسة 40 جرام.
- صلصة دهشة 280 جرام.
- 2 مكرونة فرحة 350 جرام.
- عدس الرحاب 500 جرام. 2 سمنة جنة 350 جرام.
- السعودية تمر 800 جرام.
كرتونة رمضان 4
السعر : 172 جنية .
يوجد بداخل الكرتونة السلع والمنتجات الاتية :
- 2 سكر ابيض 1 كيلو جرام .
- 3 أرز الاسرة 1 كيلو جرام .
- 2 زيت سلايت 750 مل .
- شاي العروسة 40 جرام.
- صلصة دهشة 280 جرام.
- 2 مكرونة فرحة 350 جرام.
- لوبيا الرحاب 500 جرام.
- سمنة كرستال ابيض 700 جرام.
- السعودية تمر 800 جرام.
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