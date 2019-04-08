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محمود الفار بورسعيد : سعر نماذج كرتونة رمضان 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م أعلن ماركت محمود الفار ببورسعيد عن توفر نماذج مختلفة من كراتين رمضان واسعارها ومكوناتها كالاتي :

كرتونة رمضان 1

السعر : 52 جنية .

يوجد بداخل الكرتونة السلع والمنتجات الاتية :

  • سكر ابيض 1 كيلو جرام .
  • أرز الاسرة 1 كيلو جرام .
  • زيت قلية 750 مل .
  • شاي العروسة 40 جرام.
  • صلصة دهشة 280 جرام.
  • 2 مكرونة فرحة 350 جرام.

محمود الفار بورسعيد : سعر نماذج كرتونة رمضان 2019

كرتونة رمضان 2

السعر : 67 جنية .

يوجد بداخل الكرتونة السلع والمنتجات الاتية :

  • سكر ابيض 1 كيلو جرام .
  • أرز الاسرة 1 كيلو جرام .
  • زيت قلية 750 مل .
  • شاي العروسة 40 جرام.
  • صلصة دهشة 280 جرام.
  • 2 مكرونة فرحة 350 جرام.
  • عدس الرحاب 500 جرام.
  • سمنة قوت القلوب 350 جرام.

محمود الفار بورسعيد : سعر نماذج كرتونة رمضان 2019

كرتونة رمضان 3

السعر : 112 جنية .

يوجد بداخل الكرتونة السلع والمنتجات الاتية :

  • سكر ابيض 1 كيلو جرام .
  • 2 أرز الاسرة 1 كيلو جرام .
  • زيت سلايت 750 مل .
  • شاي العروسة 40 جرام.
  • صلصة دهشة 280 جرام.
  • 2 مكرونة فرحة 350 جرام.
  • عدس الرحاب 500 جرام. 2 سمنة جنة 350 جرام.
  • السعودية تمر 800 جرام.

محمود الفار بورسعيد : سعر نماذج كرتونة رمضان 2019

كرتونة رمضان 4

السعر : 172 جنية .

يوجد بداخل الكرتونة السلع والمنتجات الاتية :

  • 2 سكر ابيض 1 كيلو جرام .
  • 3 أرز الاسرة 1 كيلو جرام .
  • 2 زيت سلايت 750 مل .
  • شاي العروسة 40 جرام.
  • صلصة دهشة 280 جرام.
  • 2 مكرونة فرحة 350 جرام.
  • لوبيا الرحاب 500 جرام.
  • سمنة كرستال ابيض 700 جرام.
  • السعودية تمر 800 جرام.

محمود الفار بورسعيد : سعر نماذج كرتونة رمضان 2019

 

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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