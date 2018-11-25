مجلة عروض هايبر ون Hyper one من 25 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2018

نقديم لكم بالصور مجلة العروض الجديد من هايبر 1 Hyperone في الفترة من الأحد 25-11-20 م وحتى يوم الاربعاء 5-12-2018 م أو حتى نفاذ الكمية في فرعي الهايبر بالشيخ زايد وطريق القاهرة الاسماعيلية .
مجلة العروض الجديد تحتوي على خصومات وتخفيضات لمجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع اهمها :
- أجهزة كهربائية : شاشات تليفزيون – دفايات – غسالات اطباق – بوتجازات – شفاطات – سخانات .
- العدد والآلات : غطاء سيارة – كابل بطارية – كمبروسر سيارة – منظف زجاج ووش أند واكس – منظف رشاش بنزين – بلاور – مبرد ريداتير – ريشة مساحة زجاج – كلابش عجل سيارة – فرشاة تنظيف سيارة – حجارة قلم وحجارة ريموت .
- مستلزمات منزلية : اطقم اكواب شاي – طقم جرانيت – اطقم شربات – مقلاية جرانيت – دروق زجاج – طقم كوب مياه – اطقم اطباق – اطقم طواجن بورسلين – جردل فوريرة – شانون .
- اثاث : كنبة سرير بسحارة – طقم انتريه مودرن – سفرة خشب زان – جزامة .
- ملابس ومفروشات وأحذية : بطاطين – لحافات – ملايات – كولكشن حريمي – جواكت جينز – سويت شيرت – بلوفرات حريمي – بنطلونات ميلتون – بلوفرات ولادي وبناتي – جواكت اطفال – كولون بناتي – دفاية اطفال – هاف كول اطفال – جواكت ووتر بروف – جواكت رجالي – بلوفرات رجالي – بنطلونات رجالي – كوتشيات – هاف بوت – بوتات .
- منتجات غذائية : مجموعة متنوعة من منتجات البقالة مثل المعلبات والمشروبات والعصائر والشيبس / اسماك ودواجن ولحوم ومصنعاتهم / فاكهة وخضروات / اجبان ومطهيات / مجمدات غذائية .
- منتجات توب فاليو المختلفة .
- منظفات ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية : مساحيق غسيل – مطهرات – مبيدات حشرية – صابون سائل – صابون – منعم ملاس – مناديل – فوط صحية – معاجين اسنان – فرشاة اسنان – ماكينات حلاقة – شامبوهات – شاور جل – سيرم – بلسم – حفاضات اطفال .
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