مجلة عروض هايبر ون Hyper one من 25 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2018

نقديم لكم بالصور مجلة العروض الجديد من هايبر 1 Hyperone في الفترة من الأحد 25-11-20 م وحتى يوم الاربعاء 5-12-2018 م أو حتى نفاذ الكمية في فرعي الهايبر بالشيخ زايد وطريق القاهرة الاسماعيلية .

مجلة العروض الجديد تحتوي على خصومات وتخفيضات لمجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع اهمها :