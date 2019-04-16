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مجلة عروض كارفور من 17 – 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم )

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

العرض الجديد من سلسلة كارفور في مصر بفروعها ( الماركت والهايبر ) تقدم خصومات وتخفيضات على مجموعة واسعة من السلع بمناسبة شم النسيم 2019 ورمضان 1440 هـ , حيث اصدرت العدد الجديد من بروموشن العروض للفترة من الاربعاء 17/4/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 30/4/2019 م .

ملخص عروض كارفور مصر

يشمل العرض تشكيلة كبيرة من المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية والالكترونية , والعروض متوفرة في فروع الهايبر والماركت .

  • أكلات شم النسيم : اسماك مملحة ومعلبة وبصل وليمون وخس وعصائر وبيض.
  • سلع رمضانية : كرتونة رمضان بسعر 49.95 جنية / ياميش رمضان / زينة رمضان / فوانيس رمضان .
  • فريشات : لحوم – دواجن – منتجات بحرية واسماك – فاكهة وخضروات – مخبوزات وحلويات – أجبان وألبان.
  • منتجات بقالة متنوعة : معلبات – بثوليات – مجمدات غذائية – مشروبات وعصائر – شيكولاتة وشيبس .
  • منتجات العناية المنزلية والمنظفات : مناديل – المونيوم فويل – رول قمامة – مبيدات حشرية – ملمع اثاث – منظف زجاج – معطر جو – مساحيق وجل غسيل – سائل اطباق – سائل مطهر .
  • منتجات العناية الشخصية : صابون – شامبو – سوائل لليدين والاستحمام – حفاضات أطفال – مزيل عرق – معجون اسنان – فوط صحية.
  • أدوات منزلية : أطقم طهي – أطقم مقلايات – طقم كسرولة – طقم صواني بيتزا – حلل ضغط – دماسة – طقم كنك – اطقم عصير – أطقم مجات – زجاجات مياه -اطباق تقديم – اطقم عشاء – أطقم مائدة – أطقم سكاكين – اطقم تخزين – برطمانات – اطقم ثلاجة – ميزان – ترابيزة مكواة – منشر غسيل – شانون – باسكت غسيل – جزامة راتان – ترابيزة بلاستيك – ترابيزة تليفزيون – اطقم حدائق – لمبات – شوايات – ايس تانك  .
  • ملابس ومفروشات وأحذية .
  • أجهزة كهربائية والكترونية : شاشات متنوعة الحجم والماركات – موبايلا – طابعات – مستلزمات كمبيوتر – خلاطات – غلايات – محضرات طعام – عجان – مفرمة لحم – صانعة زبادي – كبة – شواية – افران – مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم ) مجلة عروض كارفور من 17 - 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم )

ثانياً : عروض فروع الماركت كارفور

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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