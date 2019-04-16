مجلة عروض كارفور من 17 – 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم )

العرض الجديد من سلسلة كارفور في مصر بفروعها ( الماركت والهايبر ) تقدم خصومات وتخفيضات على مجموعة واسعة من السلع بمناسبة شم النسيم 2019 ورمضان 1440 هـ , حيث اصدرت العدد الجديد من بروموشن العروض للفترة من الاربعاء 17/4/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 30/4/2019 م .
ملخص عروض كارفور مصر
يشمل العرض تشكيلة كبيرة من المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية والالكترونية , والعروض متوفرة في فروع الهايبر والماركت .
- أكلات شم النسيم : اسماك مملحة ومعلبة وبصل وليمون وخس وعصائر وبيض.
- سلع رمضانية : كرتونة رمضان بسعر 49.95 جنية / ياميش رمضان / زينة رمضان / فوانيس رمضان .
- فريشات : لحوم – دواجن – منتجات بحرية واسماك – فاكهة وخضروات – مخبوزات وحلويات – أجبان وألبان.
- منتجات بقالة متنوعة : معلبات – بثوليات – مجمدات غذائية – مشروبات وعصائر – شيكولاتة وشيبس .
- منتجات العناية المنزلية والمنظفات : مناديل – المونيوم فويل – رول قمامة – مبيدات حشرية – ملمع اثاث – منظف زجاج – معطر جو – مساحيق وجل غسيل – سائل اطباق – سائل مطهر .
- منتجات العناية الشخصية : صابون – شامبو – سوائل لليدين والاستحمام – حفاضات أطفال – مزيل عرق – معجون اسنان – فوط صحية.
- أدوات منزلية : أطقم طهي – أطقم مقلايات – طقم كسرولة – طقم صواني بيتزا – حلل ضغط – دماسة – طقم كنك – اطقم عصير – أطقم مجات – زجاجات مياه -اطباق تقديم – اطقم عشاء – أطقم مائدة – أطقم سكاكين – اطقم تخزين – برطمانات – اطقم ثلاجة – ميزان – ترابيزة مكواة – منشر غسيل – شانون – باسكت غسيل – جزامة راتان – ترابيزة بلاستيك – ترابيزة تليفزيون – اطقم حدائق – لمبات – شوايات – ايس تانك .
- ملابس ومفروشات وأحذية .
- أجهزة كهربائية والكترونية : شاشات متنوعة الحجم والماركات – موبايلا – طابعات – مستلزمات كمبيوتر – خلاطات – غلايات – محضرات طعام – عجان – مفرمة لحم – صانعة زبادي – كبة – شواية – افران –
ثانياً : عروض فروع الماركت كارفور
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