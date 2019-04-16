مجلة عروض كارفور من 17 – 30 ابريل 2019 ( رمضان وشم النسيم )

العرض الجديد من سلسلة كارفور في مصر بفروعها ( الماركت والهايبر ) تقدم خصومات وتخفيضات على مجموعة واسعة من السلع بمناسبة شم النسيم 2019 ورمضان 1440 هـ , حيث اصدرت العدد الجديد من بروموشن العروض للفترة من الاربعاء 17/4/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 30/4/2019 م .

ملخص عروض كارفور مصر

يشمل العرض تشكيلة كبيرة من المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية والالكترونية , والعروض متوفرة في فروع الهايبر والماركت .

ثانياً : عروض فروع الماركت كارفور

← آخر خبر: