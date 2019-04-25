مجلة العروض الشهرية (ابريل 2019 ) من هايبر وان Hyper one ( رمضان كريم )

بالصور مجلة العروض الشهرية الخاصة بهايبر وان وعروض متميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1440 هـ , والعرض للفترة من الخميس 25/4/2019 م وحتى يوم 5/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .
منتجات عروض هايبر وان بمناسبة رمضان 2019
- شاشات : مجموعة متنوعة من التليفزيونات لماركات وامكانيات وأحجام مختلفة .
- الكترونيات : موبايلات – تابلت – كروت ميموري – فلاشات – سماعات .
- أجهزة كهربائية منزلية : حلة بخار – ميكروويف – عصارة موالح – مبردات مياه – خلاطات – محضرات طعام- غسالات ملابس – بوتجازات – فريزرات – غسالات أطباق – ثلاجات .
- منتجات برجن : مبردات مياه ( بارد / ساخن ) .
- منتجات ميانتا ( محضرات طعام – مكاوي بالبخار – ميكروويف – قرص تسخين – غلايات ).
- منتجات توكيلات بي تك من الاجهزة الكهربائية ( اريستون – انديست – الترا – براون ) . مستلزمات منزلية ( اطقم تقديم – أطقم طهي – أطقم توزيع / شنطة ثلاجة – شنط سفر – فلاتر مياه – لمبات – مبردات ريدياتير – منظف رشاشات ورافع اوكتان – ترابيزات – كراسي ).
- اثاث ( كنب سرير – ترابيزات – طقم انتريه – ركنة سرير – ترابيزة سفرة وكراسي (.
- منتجات بقالة ( مجموعة متنوعة من المعلبات – البقوليات – المشروبات – ياميش رمضان – منتجات توب فاليو الخاصة بهايبر ون – أجبان – لحوم ودواجن ) .
- منظفات ومنتجات عناية شخصية : تشكيلة كبيرة من منتجات النظافة ومنتجات العناية بالجسم والشعر وحفاضات الاطفال والفوط الصحية النسائية .
- ملابس ومفروشات وستاير وسجاد وأحذية.
- فوانيس رمضان.
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