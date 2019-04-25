مجلة العروض الشهرية (ابريل 2019 ) من هايبر وان Hyper one ( رمضان كريم )

بالصور مجلة العروض الشهرية الخاصة بهايبر وان وعروض متميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1440 هـ , والعرض للفترة من الخميس 25/4/2019 م وحتى يوم 5/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات عروض هايبر وان بمناسبة رمضان 2019

شاشات : مجموعة متنوعة من التليفزيونات لماركات وامكانيات وأحجام مختلفة .

الكترونيات : موبايلات – تابلت – كروت ميموري – فلاشات – سماعات .

أجهزة كهربائية منزلية : حلة بخار – ميكروويف – عصارة موالح – مبردات مياه – خلاطات – محضرات طعام- غسالات ملابس – بوتجازات – فريزرات – غسالات أطباق – ثلاجات .

منتجات برجن : مبردات مياه ( بارد / ساخن ) .

منتجات ميانتا ( محضرات طعام – مكاوي بالبخار – ميكروويف – قرص تسخين – غلايات ).

منتجات توكيلات بي تك من الاجهزة الكهربائية ( اريستون – انديست – الترا – براون ) . مستلزمات منزلية ( اطقم تقديم – أطقم طهي – أطقم توزيع / شنطة ثلاجة – شنط سفر – فلاتر مياه – لمبات – مبردات ريدياتير – منظف رشاشات ورافع اوكتان – ترابيزات – كراسي ).

اثاث ( كنب سرير – ترابيزات – طقم انتريه – ركنة سرير – ترابيزة سفرة وكراسي (.

منتجات بقالة ( مجموعة متنوعة من المعلبات – البقوليات – المشروبات – ياميش رمضان – منتجات توب فاليو الخاصة بهايبر ون – أجبان – لحوم ودواجن ) .

منظفات ومنتجات عناية شخصية : تشكيلة كبيرة من منتجات النظافة ومنتجات العناية بالجسم والشعر وحفاضات الاطفال والفوط الصحية النسائية .

ملابس ومفروشات وستاير وسجاد وأحذية.

فوانيس رمضان.

← إقرأ أيضاً: