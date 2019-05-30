ما هي خدمة البث السحابي للالعاب google stadia

تتجه الشركات الرقمية العالمية حاليا مثل جوجل إلى توفير خدمة لعب الألعاب عبر استضافة سحابية أي بدون الحاجة إلى التنزيل والتثبيت أو شراء جهاز العاب مثل بلايستيشن واكس بوكس, ستتاح هذه الخدمة بنفس نمط خدمات نتفليكس أو سبوتيفاي لبث الأفلام والموسيقى بحيث يمكنك لعب العاب الفيديو على جهازك بالانترنت فقط وبدن تحميل وتثبيت, وذلك من خلال خدمة جوجل ستاديا السحابية Google Stadia.

ما هي جوجل ستاديا

أعلنت جوجل عن خدمة بث الألعاب السحابية “google stadia” في مؤتمر مطوّري الألعاب يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 في سان فرانسيسكو.

تقدم الخدمة المدعومة سحابياً للمستخدمين تسجيل الدخول من أي شاشة باستخدام متصفح كروم، أو جهاز كروم كاست، أو هاتف جوجل بكسل أو جهاز لوحي، ولعب نفس اللعبة على كل من هذه الأجهزة.

وتتولى خوادم جوجل كل المهام الحاسوبية الثقيلة بدلاً من وحدة الألعاب. هذا يعني عدم حاجة المستخدمين لشراء جهاز منفصل يوضع تحت جهاز التليفزيون لتشغيل اللعبة، مما يحرر عالم ألعاب الفيديو، نظرياً، من كل الأجهزة.

هي نفس خدمة Xcloud السحابية الخاصة بشركة مايكروسوفت والتي من المرجح إطلاقها بشكل رسمي للمستخدمين في هذا الصيف.

لم تعلن جوجل عن سعر الخدمة، ولكن من المرجح أن تكون الخدمة خاضعة لاشتراك. ويتوقع إطلاق الخدمة لاحقاً خلال عام 2019 في الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، و «معظم أجزاء أوروبا».

ستواجه منصة “جوجل ستاديا” عقبة صعبة للغاية، وهي سرعة الإنترنت التي تتطلبها، إذ يجب على المستخدمين امتلاك سرعة أنترنت قوية نوعاً ما من أجل لعب اللعبة بدون ثقل وتشنجات. من المرجح أن تقوم شركة جوجل بتخدي مثل هذه العقبات عبر دعم وإضافة سيرفرات قوية بشكل مستمل من أجل التماشي مع صبيب الانترنت المتوفرة لدى المستخدمين, خصوصاً العرب الذين دائما يعانون من هذه المشكلة، في نفس الوقت تقدم لك هذه الخدمة السحابية جوجل ستاديا لعب الألعاب بجودة جد عالية تبلغ دقتها 4K وبسرعة 60 إطارا في الثانية!

سعر الاشتراك في جوجل ستاديا

بالنسبة لتكلفة الاشتراك في Google Stadia غير مصرحة لحد الآن ومن المؤكد ان تتاح باشتراك شهري كما هو الحال مع نتفليكس وسبوتفاي وغيرها من الخدمات, يقول “فيل هاريسون” أحد عملاء جوجل أن خدمة البث السحابي للالعاب ستاديا ستكون مرنة جداً وستمكن المطورين من التواصل مع المعجبين بطرق عديدة “.

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