ما لا تعرفة عن يوم الارض (Earth day)

يحتفل العالم بيوم الأرض الذي عقد للمرة الأولى في 22 أبريل/ نيسان عام 1970 بدعوة من السيناتور الأمريكي غايلورد نيلسون. ويستهدف “يوم الأرض” نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض يوافق اليوم الاثنين “يوم الأرض” Earth Day، وبهذه المناسبة غيرت شركة جوجل الصورة الخاصة بمحرك البحث التابع لها، التي تُعرف أيضًا باسم Doodle، لزيادة الوعي بالمخاطر التي أصبحت تهدد كوكب الأرض بفعل البشر.

كيف نشاء يوم الارض

م الاحتفال بيوم الأرض للمرة الاولى في 22 أبريل 1970، حيث أطلق الاحتفال السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون ومساعده دنيس هايس بعد التلوث النفطي الكبير الذي حدث في سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا عام 1969م، انسكاب أكثر من 3 ملايين جالون من النفط في قتل أكثر من 10,000 من الطيور البحرية، والدلافين، والفقمات، وأُسُود البحر. غطت مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل ، وبعد جهدِ جهيد استطاع جايلورد نيلسون إقناع الرئيس “جون كنيدي”، ليقوم بعمل وطنى يتمثل فى مناقشة قضايا الحفاظ على البيئة، ولذا كان لنيلسون الفضل في تأسيس يوم الأرض كيوم بيئي تثقيفي يُحتفل به دولياً ويهدف الاحتفال السنوي به إلى زيادة الوعي بالقضايا البيئية، مع عقد مناسبات في جميع أنحاء العالم تشجع إعادة التدوير، والحد من التلوث، والعناية بكوكب الأرض.

ويهدف موضوع “يوم الأرض” لهذا العام على موقع جوجل إلى لفت الانتباه إلى التدمير العالمي السريع، الذي أسفر عن تناقص حاد في أعداد النباتات، والحياة البرية في العالم. وتربط منظمة EarthDay.org هذا التناقص بالظواهر التي سببها الإنسان، مثل: تغير المناخ، وإزالة الغابات، وفقدان الموائل، والصيد الجائر، والزراعة غير المستدامة، والتلوث، والمبيدات.

جاء اختيار يوم 22 أبريل لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبى، وأطلق عليه يوم الأرض نظرًا لأن من يقوم بتنظيم يوم الأرض حاليًا شبكة يوم الأرض، وتحتفل به سنويًا أكثر من 175 دولة.

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