مايكروسوفت تتخطى أبل لتصبح الشركة الأكثر قيمة

تم التخلي عن شركة أبل رسميا باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم. بعد التغلب على المطالبة باللقب طوال الأسبوع ، قامت شركة مايكروسوفت (MSFT) بتخطى شركة آبل يوم الجمعة وانتهت اليوم باعتبارها الشركة الأكثر قيمة، مع سقف سوقي يبلغ 851 مليار دولار. ولا تزال الشركتان أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ تريليون دولار الذي سجلته آبل وأمازون في وقت سابق من هذا العام. تجدر الإشارة إلى أن شركة ( Apple ) قد نجحت لأول مرة في أن تصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم في عام 2010، حيث ازدهرت أعمال الأجهزة الاستهلاكية في حين تعثرت شركة مايكروسوفت. والآن، تزدهر مايكروسوفت في جزء كبير منها من خلال التركيز ليس على المستهلكين، بل على عملاء المؤسسات. تحت إدارة الرئيس التنفيذي لشركة Satya Nadella، أجرت مايكروسوفت رهانًا لمدة عام على الحوسبة السحابية. هذا وضع مايكروسوفت كواحد من اثنين من اللاعبين المهيمنين – جنبا إلى جنب مع الأمازون (AMZN) – في سوق سريع النمو، ودفعت الشركة إلى أول مبيعاتها في العام 100 مليار دولار. وفي الوقت نفسه ، شهدت أبل تراجع أسهمها وسط مخاوف من تراجع الطلب على مجموعة جديدة من أجهزة iPhones السعرية وقرارها بالتوقف عن الكشف عن مبيعات الوحدة للهواتف الذكية – ناهيك عن تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب قد فتح باب فرض التعريفات على اي فون.

ليس على شركة مايكروسوفت أن تقلق بشأن سوق “البطانة المسطحة” للهواتف الذكية التي تصيب أبل، كما يقول دان مورجان، كبير مديري المحافظ في شركة Synovus Trust. كما أنه لا يتأثر بشكل خاص بهجرة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مخاوف الخصوصية. يقول مورجان: “إن الخطوات الضخمة التي اتخذتها مايكروسوفت في مجال الحوسبة السحابية … هي أكثر تركيزا على المشاريع”. وهذا “سمح لأسهمها بالتفوّق على إخوانها من التكنولوجيا”. يقول دانييل إيفس، المحلل في شركة ويدبوش ، إن شركة Microsoft “كانت شبه تفلون”. وتستمر الشركة في “الاستمرار في العمل” ، حتى “لأن العديد من أقرانهم المعروفين في مجال التكنولوجيا يتحولون إلى عقبات رئيسية”. جوجل و Facebook بشكل متزايد في crosshairs من المنظمين على خصوصية البيانات. وقد شهدت الأخيرة انخفاض قيمتها السوقية بنسبة 40٪ من ذروتها في يوليو ، حيث يشعر المستثمرون بالقلق إزاء رد فعل الخصوصية طويل المدى. ومع ذلك، وفي تحول غريب حول مصير مايكروسوفت، الذي رفعته الولايات المتحدة منذ عشرين عاماً على الانخراط في السلوك المنافي للمنافسة، أصبح التنظيم فجأة واحداً من نقاط قوتها في صناعة التكنولوجيا. يقول براد ريباك ، المحلل الذي يتتبع شركة مايكروسوفت في شركة Stifel: “لأول مرة منذ عقدين من الزمن ، تقع Microsoft على الجانب الأيمن من المناقشة التنظيمية”. “لا توجد مشكلة تنظيمية مع Microsoft. إنهم يدورون فقط حول أعمالهم.” في عام 2018 ، عندما تتورط شركات التكنولوجيا في الحروب التجارية والتدخل في الانتخابات الخارجية ، فإن مجرد الذهاب إلى أعمالك يكفي.