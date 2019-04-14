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مأكولات شم النسيم 2019 متوفرة في أولاد رجب حتى 24 ابريل 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

أعلنت سلسلة أولاد رجب عن عروض شم النسيم 2019 بدءاً من الاثنين 15-4-2019 م وحتى يوم الاربعاء 24-4-2019 م ومجموعة من أغذية شم النسيم من فسيخ ورنجة وبصل .

حيث يحتفل المصريين بيوم شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 29 ابريل 2019 م وهو عطلة رسمية واجازة لجميع العاملين بالدولة .

أسعار أغذية شم النسيم 2019 أولاد رجب ماركت

  • المرجان فسيخ بلدي وزن سعر الكيلو 97.95 جنية .
  • رنجة مغلفة ملح خفيف درجة أولى وزن سعر الكيلو 41.95 جنية .
  • رنجة سوبر جامبو وزن سعر الكيلو 27.95 جنية .
  • لانشون كابوريا سوريمى 250 جرام بسعر 49.95 جنية .
  • فيليه رنجة مدخنة وزن سعر الكيلو 118.95 جنية .
  • سردين مغلف مملح وزن سعر الكيلو 44.95 جنية .
  • المرجان بطارخ رنجة مدخن 300 جرام بسعر 36.95 جنية .
  • شرائح سلمون مدخن 100 جرام بسعر 64.95 جنية .
  • المرجان فيليه رنجة 300 جرام بسعر 32.95 جنية .
  • شرائح سالمون استيك 1 كيلو بسعر 229.95 جنية .
  • المرجان فيليه فسيخ 300 جرام بسعر 72.95 جنية .
  • المرجان فيليه سردين 300 جرام بسعر 32.95 جنية .
  • بصل اخضر سوبر قطعة بسعر 2.75 جنية .
  • كابوتشا كبيرة قطعة بسعر 2.95 جنية .

مأكولات شم النسيم 2019 متوفرة في أولاد رجب حتى 24 ابريل 2019 مأكولات شم النسيم 2019 متوفرة في أولاد رجب حتى 24 ابريل 2019 مأكولات شم النسيم 2019 متوفرة في أولاد رجب حتى 24 ابريل 2019 مأكولات شم النسيم 2019 متوفرة في أولاد رجب حتى 24 ابريل 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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