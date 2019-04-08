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كرتونة وشنطة رمضان 2019 من سبينيس Spinneys

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

أعلنت سلسلة سبينيس مصر عن توفر كراتين وشنط رمضان 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

شنطة رمضان في سبينيس

السعر 52.90 جنية

الشنطة يوجد بداخلها السلع الاتية :

– أرز مصري ٩٠٠ جرام .
– سكر ١ كيلو .
– زيت خليط ٧٠٠ مللي.
– سمن نباتي نقي ٦٠٠ جرام .
– مكرونة فرن ٣٠٠ جرام.
– مكرونة مرمرية ٣٠٠ جرام.
– مكرونة شعرية ٣٠٠ جرام .

كرتونة رمضان في سبينيس

السعر 69.90 جنية

الكرتونة يوجد بداخلها السلع الاتية :

– أرز مصري ٩٠٠ جرام .
– سكر ١ كيلو .
– زيت خليط ٧٠٠ مللي.
– سمن نباتي نقي ٥٠٠ جرام .
– مكرونة فرن ٣٥٠ جرام.
– مكرونة شعرية ٣٥٠ جرام.
– صلصة طماطم ٢٥٠ جرام .
– فول ٥٠٠ جرام .
– عدس ٥٠٠ جرام.

كرتونة وشنطة رمضان 2019 من سبينيس Spinneys

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019  , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

 

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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