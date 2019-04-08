كرتونة وشنطة رمضان 2019 من سبينيس Spinneys

أعلنت سلسلة سبينيس مصر عن توفر كراتين وشنط رمضان 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

شنطة رمضان في سبينيس

السعر 52.90 جنية

الشنطة يوجد بداخلها السلع الاتية :

– أرز مصري ٩٠٠ جرام .

– سكر ١ كيلو .

– زيت خليط ٧٠٠ مللي.

– سمن نباتي نقي ٦٠٠ جرام .

– مكرونة فرن ٣٠٠ جرام.

– مكرونة مرمرية ٣٠٠ جرام.

– مكرونة شعرية ٣٠٠ جرام .

كرتونة رمضان في سبينيس

السعر 69.90 جنية

الكرتونة يوجد بداخلها السلع الاتية :

– أرز مصري ٩٠٠ جرام .

– سكر ١ كيلو .

– زيت خليط ٧٠٠ مللي.

– سمن نباتي نقي ٥٠٠ جرام .

– مكرونة فرن ٣٥٠ جرام.

– مكرونة شعرية ٣٥٠ جرام.

– صلصة طماطم ٢٥٠ جرام .

– فول ٥٠٠ جرام .

– عدس ٥٠٠ جرام.

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

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