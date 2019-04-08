كرتونة وشنطة رمضان 2019 من سبينيس Spinneys

أعلنت سلسلة سبينيس مصر عن توفر كراتين وشنط رمضان 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .
شنطة رمضان في سبينيس
السعر 52.90 جنية
الشنطة يوجد بداخلها السلع الاتية :
– أرز مصري ٩٠٠ جرام .
– سكر ١ كيلو .
– زيت خليط ٧٠٠ مللي.
– سمن نباتي نقي ٦٠٠ جرام .
– مكرونة فرن ٣٠٠ جرام.
– مكرونة مرمرية ٣٠٠ جرام.
– مكرونة شعرية ٣٠٠ جرام .
كرتونة رمضان في سبينيس
السعر 69.90 جنية
الكرتونة يوجد بداخلها السلع الاتية :
– أرز مصري ٩٠٠ جرام .
– سكر ١ كيلو .
– زيت خليط ٧٠٠ مللي.
– سمن نباتي نقي ٥٠٠ جرام .
– مكرونة فرن ٣٥٠ جرام.
– مكرونة شعرية ٣٥٠ جرام.
– صلصة طماطم ٢٥٠ جرام .
– فول ٥٠٠ جرام .
– عدس ٥٠٠ جرام.
طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .
كل عام وانتم بخير
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