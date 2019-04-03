كرتونة وشنطة رمضان 2019 من الراية ماركت

أعلنت سلسلة الراية ماركت عن نماذج كرتونة وشنطة رمضان 1440 هـ / 2019 م في فروعها المختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية , كرتونة رمضان متوفرة بنماذج متنوعة وبأسعار مختلفة .
شنطة رمضان
السعر 50 جنية
الشنطة مكون من :
- ارز 900 جرام .
- 3 مكرونة وزن الكيس 350 جرام .
- صلصلة 280 جرام .
- زيت 750 جرام .
- شاي 40 جرام .
- سكر 1 كيلو .
- ملح 300 جرام.
كرتونة الخير
السعر 75 جنية
الكرتونة مكون من :
- ارز 900 جرام .
- 2 مكرونة وزن الكيس 350 جرام .
- صلصلة 280 جرام .
- زيت 750 جرام .
- لوبيا 500 جرام.
- سمن 600 جرام.
- سكر 1 كيلو جرام .
- ملح 300 جرام.
- بلح 1 كيلو جرام .
كرتونة التوفير
السعر 100 جنية
الكرتونة مكون من :
- 2 ارز 900 جرام .
- 4 مكرونة وزن الكيس 350 جرام .
- صلصلة 280 جرام .
- زيت 750 جرام .
- فول 500 جرام.
- شاي 40 جرام.
- سمن 600 جرام.
- 2 سكر 1 كيلو جرام .
- 2 ملح 300 جرام.
- بلح 1 كيلو جرام .
كرتونة البركة
السعر 125 جنية
الكرتونة مكون من :
- 2 ارز 900 جرام .
- 2 مكرونة وزن الكيس 350 جرام .
- صلصلة 280 جرام .
- زيت 750 جرام .
- فول 500 جرام.
- شاي 40 جرام.
- سمن 600 جرام.
- 2 سكر 1 كيلو جرام .
- 2 ملح 300 جرام.
- بلح 1 كيلو جرام .
- لوبيا 500 جرام.
- عدس اصفر 500 جرام.
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