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كرتونة وشنطة رمضان 2019 من الراية ماركت

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

أعلنت سلسلة الراية ماركت عن نماذج كرتونة وشنطة رمضان 1440 هـ / 2019 م في فروعها المختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية  , كرتونة رمضان متوفرة بنماذج متنوعة وبأسعار مختلفة .

شنطة رمضان

السعر 50 جنية

الشنطة مكون من :

  • ارز 900 جرام .
  • 3 مكرونة وزن الكيس 350 جرام .
  • صلصلة 280 جرام .
  • زيت 750 جرام .
  • شاي 40 جرام .
  • سكر 1 كيلو .
  • ملح 300 جرام.

كرتونة الخير

السعر 75 جنية

الكرتونة مكون من :

  • ارز 900 جرام .
  • 2 مكرونة وزن الكيس 350 جرام .
  • صلصلة 280 جرام .
  • زيت 750 جرام .
  • لوبيا 500 جرام.
  • سمن 600 جرام.
  • سكر 1 كيلو جرام .
  • ملح 300 جرام.
  • بلح 1 كيلو جرام .

كرتونة التوفير

السعر 100 جنية

الكرتونة مكون من :

  • 2 ارز 900 جرام .
  • 4 مكرونة وزن الكيس 350 جرام .
  • صلصلة 280 جرام .
  • زيت 750 جرام .
  • فول 500 جرام.
  • شاي 40 جرام.
  • سمن 600 جرام.
  • 2 سكر 1 كيلو جرام .
  • 2 ملح 300 جرام.
  • بلح 1 كيلو جرام .

كرتونة البركة

السعر 125 جنية

الكرتونة مكون من :

  • 2 ارز 900 جرام .
  • 2 مكرونة وزن الكيس 350 جرام .
  • صلصلة 280 جرام .
  • زيت 750 جرام .
  • فول 500 جرام.
  • شاي 40 جرام.
  • سمن 600 جرام.
  • 2 سكر 1 كيلو جرام .
  • 2 ملح 300 جرام.
  • بلح 1 كيلو جرام .
  • لوبيا 500 جرام.
  • عدس اصفر 500 جرام.

كرتونة وشنطة رمضان 2019 من الراية ماركت

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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