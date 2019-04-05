 التخطي إلى المحتوى

كرتونة وشنطة رمضان 2019 من اسواق عبد الله العثيم مصر

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

متوفر الان في اسواق عبد الله العثيم مصر كراتين وشنط رمضان 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

كرتونة الخير

السعر : 59.95 جنية

تتكون من :

  • كيس ارز 900 جرام .
  • كيس سكر 1 كيلو جرام .
  • 3 كيس مكرونة 350 جرام .
  • زجاجة زيت خليط 750 جرام.
  • علبة صلصة 280 جرام .
  • علبة شاي 40 جرام.
  • كيس ملح 300 جرام.
  • كيس سمن 350 جرام.

كرتونة البركة

السعر : 79.95 جنية

تتكون من :

  • 2 كيس ارز 900 جرام .
  • كيس سكر 1 كيلو جرام .
  • 4 كيس مكرونة 350 جرام .
  • زجاجة زيت خليط 750 جرام.
  • علبة صلصة 280 جرام .
  • علبة شاي 40 جرام.
  • كيس لوبيا 500 جرام .
  • كيس ملح 300 جرام.
  • كيس سمن 350 جرام.

كرتونة وشنطة رمضان 2019 من اسواق عبد الله العثيم مصر

** يتم خصم 4 جنية من ثمن الكرتونة في حالة تعبئة المحتويات داخل شنطة.

*** كما يوجد نماذج مختلفة من الشنط الرمضانية حسب رغبة كل عميل.

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019  , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

 

← آخر موضوع: رسائل جمعة مباركة للحبيب والأصدقاء وأجمل تهنئة يوم الجمعة

قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.