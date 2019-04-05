كرتونة وشنطة رمضان 2019 من اسواق عبد الله العثيم مصر

متوفر الان في اسواق عبد الله العثيم مصر كراتين وشنط رمضان 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

كرتونة الخير

السعر : 59.95 جنية

تتكون من :

كيس ارز 900 جرام .

كيس سكر 1 كيلو جرام .

3 كيس مكرونة 350 جرام .

زجاجة زيت خليط 750 جرام.

علبة صلصة 280 جرام .

علبة شاي 40 جرام.

كيس ملح 300 جرام.

كيس سمن 350 جرام.

كرتونة البركة

السعر : 79.95 جنية

تتكون من :

2 كيس ارز 900 جرام .

كيس سكر 1 كيلو جرام .

4 كيس مكرونة 350 جرام .

زجاجة زيت خليط 750 جرام.

علبة صلصة 280 جرام .

علبة شاي 40 جرام.

كيس لوبيا 500 جرام .

كيس ملح 300 جرام.

كيس سمن 350 جرام.

** يتم خصم 4 جنية من ثمن الكرتونة في حالة تعبئة المحتويات داخل شنطة.

*** كما يوجد نماذج مختلفة من الشنط الرمضانية حسب رغبة كل عميل.

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

رسائل جمعة مباركة للحبيب والأصدقاء وأجمل تهنئة يوم الجمعة