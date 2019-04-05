كرتونة وشنطة رمضان 2019 من اسواق عبد الله العثيم مصر

متوفر الان في اسواق عبد الله العثيم مصر كراتين وشنط رمضان 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .
كرتونة الخير
السعر : 59.95 جنية
تتكون من :
- كيس ارز 900 جرام .
- كيس سكر 1 كيلو جرام .
- 3 كيس مكرونة 350 جرام .
- زجاجة زيت خليط 750 جرام.
- علبة صلصة 280 جرام .
- علبة شاي 40 جرام.
- كيس ملح 300 جرام.
- كيس سمن 350 جرام.
كرتونة البركة
السعر : 79.95 جنية
تتكون من :
- 2 كيس ارز 900 جرام .
- كيس سكر 1 كيلو جرام .
- 4 كيس مكرونة 350 جرام .
- زجاجة زيت خليط 750 جرام.
- علبة صلصة 280 جرام .
- علبة شاي 40 جرام.
- كيس لوبيا 500 جرام .
- كيس ملح 300 جرام.
- كيس سمن 350 جرام.
** يتم خصم 4 جنية من ثمن الكرتونة في حالة تعبئة المحتويات داخل شنطة.
*** كما يوجد نماذج مختلفة من الشنط الرمضانية حسب رغبة كل عميل.
طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .
كل عام وانتم بخير
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