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كرتونة وشنطة رمضان 2019 من فتح الله جملة ماركت

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

أعلنت سلسلة جملة ماركتفي مصر عن توفر كرتونة وشنطة رمضان لعام 1440 هـ / 2019 م للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

كرتونة الخير الاساسية

السعر : 47 جنية

تتكون من السلع الاتية :

  • 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس أرز 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس مكرونة 300 جرام.
  • 1 جاجة زيت خليط 700 مل.
  • 1 كيس بلح ناشف 500 جرام.
  • 1 برطمان صلصلة 280 جرام.

كرتونة وشنطة رمضان 2019 من فتح الله جملة ماركت

كرتونة الخير المميزة

السعر : 110 جنية

تتكون من السلع الاتية :

  • 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس أرز 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس مكرونة 300 جرام.
  • 1 جاجة زيت خليط 700 مل.
  • 1 كيس بلح ناشف 1 كيلو جرام.
  • 1 برطمان صلصلة 280 جرام. 1علبة سمن 600 جرام.
  • 1 علبة فول 400 جرام . 2 كيس جوز هند 125 جرام.
  • 1 كيس عدس 400 جرام.
  • 1 لفة قمر الدين 400 جرام.
  • 1 كيس زبيب 350 جرام.

كرتونة وشنطة رمضان 2019 من فتح الله جملة ماركت

كما اعلنت عن توافر السلع المتواجدة في الكراتين مجمعة باسعار مميزة

كرتونة وشنطة رمضان 2019 من فتح الله جملة ماركت

 

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يومالثلاثاء 4 يونيو 2019  , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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