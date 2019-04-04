كرتونة وشنطة رمضان 2019 من فتح الله جملة ماركت

أعلنت سلسلة جملة ماركتفي مصر عن توفر كرتونة وشنطة رمضان لعام 1440 هـ / 2019 م للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .
كرتونة الخير الاساسية
السعر : 47 جنية
تتكون من السلع الاتية :
- 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
- 1 كيس أرز 1 كيلو جرام.
- 1 كيس مكرونة 300 جرام.
- 1 جاجة زيت خليط 700 مل.
- 1 كيس بلح ناشف 500 جرام.
- 1 برطمان صلصلة 280 جرام.
كرتونة الخير المميزة
السعر : 110 جنية
تتكون من السلع الاتية :
- 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
- 1 كيس أرز 1 كيلو جرام.
- 1 كيس مكرونة 300 جرام.
- 1 جاجة زيت خليط 700 مل.
- 1 كيس بلح ناشف 1 كيلو جرام.
- 1 برطمان صلصلة 280 جرام. 1علبة سمن 600 جرام.
- 1 علبة فول 400 جرام . 2 كيس جوز هند 125 جرام.
- 1 كيس عدس 400 جرام.
- 1 لفة قمر الدين 400 جرام.
- 1 كيس زبيب 350 جرام.
كما اعلنت عن توافر السلع المتواجدة في الكراتين مجمعة باسعار مميزة
طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يومالثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .
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