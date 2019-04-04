كرتونة وشنطة رمضان 2019 من فتح الله جملة ماركت

أعلنت سلسلة جملة ماركتفي مصر عن توفر كرتونة وشنطة رمضان لعام 1440 هـ / 2019 م للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

كرتونة الخير الاساسية

السعر : 47 جنية

تتكون من السلع الاتية :

1 كيس سكر 1 كيلو جرام.

1 كيس أرز 1 كيلو جرام.

1 كيس مكرونة 300 جرام.

1 جاجة زيت خليط 700 مل.

1 كيس بلح ناشف 500 جرام.

1 برطمان صلصلة 280 جرام.

كرتونة الخير المميزة

السعر : 110 جنية

تتكون من السلع الاتية :

1 كيس سكر 1 كيلو جرام.

1 كيس أرز 1 كيلو جرام.

1 كيس مكرونة 300 جرام.

1 جاجة زيت خليط 700 مل.

1 كيس بلح ناشف 1 كيلو جرام.

1 برطمان صلصلة 280 جرام. 1علبة سمن 600 جرام.

1 علبة فول 400 جرام . 2 كيس جوز هند 125 جرام.

1 كيس عدس 400 جرام.

1 لفة قمر الدين 400 جرام.

1 كيس زبيب 350 جرام.

كما اعلنت عن توافر السلع المتواجدة في الكراتين مجمعة باسعار مميزة

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يومالثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

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