كرتونة الخير من هايبر ون Hyperone – رمضان 2019

اعلن ماركت هايبر وان عن توفر كرتونة رمضان 1440 هـ / 2019 م في فرعيه ( فرع الشيخ زايد / فرع طريق القاهرة إسماعيلية ) للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

الكرتونة الوسط

السعر : 69.95 جنية

يوجد بداخلها السلع الاتية :

1 كيس أرز 1 كيلو جرام .

1 كيس سكر 1 كيلو جرام.

1 كيس مكرونة 1 كيلو جرام.

1 علبة شاي 40 جرام. 1 علبة شاي 40 جرام.

1 زجاجة زيت 700 مل .

1 كيس فول 500 جرام.

1 علبة صلصة 250 جرام .

1 كيس سمن 500 جرام.

الكرتونة الكبيرة

السعر : 119.95 جنية

يوجد بداخلها السلع الاتية :

2 كيس أرز 1 كيلو جرام .

2 كيس سكر 1 كيلو جرام.

3 كيس مكرونة 1 كيلو جرام.

2 علبة شاي 100 جرام.

1 زجاجة زيت 700 مل .

1 كيس فول 500 جرام.

1 علبة صلصة 500 جرام .

1 كيس سمن 500 جرام.

1 كيس عدس 500 جرام.

1 كيس بلح 1 كيلو جرام.

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يومالثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

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