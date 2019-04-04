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كرتونة الخير من هايبر ون Hyperone – رمضان 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

اعلن ماركت هايبر وان عن توفر كرتونة رمضان 1440 هـ / 2019 م في فرعيه ( فرع الشيخ زايد / فرع طريق القاهرة إسماعيلية ) للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

الكرتونة الوسط

السعر : 69.95 جنية

يوجد بداخلها السلع الاتية :

  • 1 كيس أرز 1 كيلو جرام .
  • 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس مكرونة 1 كيلو جرام.
  • 1 علبة شاي 40 جرام. 1 علبة شاي 40 جرام.
  • 1 زجاجة زيت 700 مل .
  • 1 كيس فول 500 جرام.
  • 1 علبة صلصة 250 جرام .
  • 1 كيس سمن 500 جرام.

الكرتونة الكبيرة

السعر : 119.95 جنية

يوجد بداخلها السلع الاتية :

  • 2 كيس أرز 1 كيلو جرام .
  • 2 كيس سكر 1 كيلو جرام.
  • 3 كيس مكرونة 1 كيلو جرام.
  • 2 علبة شاي 100 جرام.
  • 1 زجاجة زيت 700 مل .
  • 1 كيس فول 500 جرام.
  • 1 علبة صلصة 500 جرام .
  • 1 كيس سمن 500 جرام.
  • 1 كيس عدس 500 جرام.
  • 1 كيس بلح 1 كيلو جرام.

كرتونة الخير من هايبر ون Hyperone - رمضان 2019

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يومالثلاثاء 4 يونيو 2019  , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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