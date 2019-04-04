كرتونة الخير من هايبر ون Hyperone – رمضان 2019

اعلن ماركت هايبر وان عن توفر كرتونة رمضان 1440 هـ / 2019 م في فرعيه ( فرع الشيخ زايد / فرع طريق القاهرة إسماعيلية ) للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .
الكرتونة الوسط
السعر : 69.95 جنية
يوجد بداخلها السلع الاتية :
- 1 كيس أرز 1 كيلو جرام .
- 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
- 1 كيس مكرونة 1 كيلو جرام.
- 1 علبة شاي 40 جرام. 1 علبة شاي 40 جرام.
- 1 زجاجة زيت 700 مل .
- 1 كيس فول 500 جرام.
- 1 علبة صلصة 250 جرام .
- 1 كيس سمن 500 جرام.
الكرتونة الكبيرة
السعر : 119.95 جنية
يوجد بداخلها السلع الاتية :
- 2 كيس أرز 1 كيلو جرام .
- 2 كيس سكر 1 كيلو جرام.
- 3 كيس مكرونة 1 كيلو جرام.
- 2 علبة شاي 100 جرام.
- 1 زجاجة زيت 700 مل .
- 1 كيس فول 500 جرام.
- 1 علبة صلصة 500 جرام .
- 1 كيس سمن 500 جرام.
- 1 كيس عدس 500 جرام.
- 1 كيس بلح 1 كيلو جرام.
طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يومالثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .
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