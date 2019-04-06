كارفور مصر : اسعار الياميش وزينة وفانوس وكرتونة رمضان 2019

اعلنت سلسلة كارفور مصر عن عروض الياميش وكرتونة رمضان 1440 هـ / 2019 المتوفر في فروعها المختلفة ماركت وهايبر ماركت .
اسعار ياميش رمضان 2019 في كارفور
- جوز هند فاخر سعر الكيلو 41.95 جنية .
- زبيب ذهبي إيراني سعر الكيلو 71.95 جنية .
- مشمشية سعر الكيلو 69.95 جنية .
- قراصيا سعر الكيلو 59.95 جنية .
- قمر الدين مصري سعر اللفة 400 جرام 16.95 جنية .
- قمر الدين سوري سعر اللفة 400 جرام 22.95 جنية .
- بلح جاف سعر الكيلو 8.5 جنية .
- زبيب ذهبي نباتي سعر الكيلو 47.95 جنية .
- بندق مقشر سعر الكيلو 164.95 جنية .
- سوداني مقشر سعر الكيلو 34.95 جنية .
- لوز بالقشر سعر الكيلو 87.95 جنية .
- لوز مقشر سعر الكيلو 179.95 جنية .
- عين جمل مقشر سعر الكيلو 184.95 جنية .
- عين جمل بالقشر سعر الكيلو 89.95 جنية .
كرتونة رمضان 2019 من كارفور
سعر الكرتونة 49.95 جنية وتتكون من :
- 1 زيت خليط 750 مللي .
- 1 سمن 350 جرام .
- 2 مكرونة 350 جرام.
- 1 ارز 900 جرام.
- 1 سكر 1 كيلو جرام .
- 1 شاي 40 جرام.
اسعار زينة رمضان 2019 من كارفور
- بين باج 70*95 سم بسعر 369 جنية .
- مشاية 140*70 سم بسعر 79.95 جنية .
- مشاية 40*70 سم بسعر 29.95 جنية .
- صينية بسعر 59.95 جنية .
- مج زجاج بسعر 29.95 جنية .
- مج زجاج بسعر 29.95 جنية .
- قاعدة كرسي مقاس 45*45 سم بسعر 49.95 جنية .
- غطاء كوشون خيامية عبوة 2 قطعة مقاس 40*40 سم بسعر 34.95 جنية .
- مفرش خيامية مقاس 140*230 سم بسعر 84.95 جنية .
- تابلوه حائط رسومات رمضان مقاس 140*90 سم بسعر 34.95 جنية .
- فانوس رمضان صوت وضوء بسعر 44.95 جنية .
- فانوس رمضان كبير 70 سم بسعر 99.95 جنية .
- حبل زينة رمضان بسعر 49.95 جنية . طقم مريلة مطبخ 4 قطع بسعر 79.95 جنية .
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