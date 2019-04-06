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كارفور مصر : اسعار الياميش وزينة وفانوس وكرتونة رمضان 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

اعلنت سلسلة كارفور مصر عن عروض الياميش وكرتونة رمضان 1440 هـ / 2019  المتوفر في فروعها المختلفة ماركت وهايبر ماركت .

اسعار ياميش رمضان 2019 في كارفور

  • جوز هند فاخر سعر الكيلو 41.95 جنية .
  • زبيب ذهبي إيراني سعر الكيلو 71.95 جنية .
  • مشمشية سعر الكيلو 69.95 جنية .
  • قراصيا سعر الكيلو 59.95 جنية .
  • قمر الدين مصري سعر اللفة 400 جرام 16.95 جنية .
  • قمر الدين سوري سعر اللفة 400 جرام 22.95 جنية .
  • بلح جاف سعر الكيلو 8.5 جنية .
  • زبيب ذهبي نباتي سعر الكيلو 47.95 جنية .
  • بندق مقشر سعر الكيلو 164.95 جنية .
  • سوداني مقشر سعر الكيلو 34.95 جنية .
  • لوز بالقشر سعر الكيلو 87.95 جنية .
  • لوز مقشر سعر الكيلو 179.95 جنية .
  • عين جمل مقشر سعر الكيلو 184.95 جنية .
  • عين جمل بالقشر سعر الكيلو 89.95 جنية .

كرتونة رمضان 2019 من كارفور

سعر الكرتونة 49.95 جنية وتتكون من :

  • 1 زيت خليط 750 مللي .
  • 1 سمن 350 جرام .
  • 2 مكرونة 350 جرام.
  • 1 ارز 900 جرام.
  • 1 سكر 1 كيلو جرام .
  • 1 شاي 40 جرام.

اسعار زينة رمضان 2019 من كارفور

  • بين باج 70*95 سم بسعر 369 جنية .
  • مشاية 140*70 سم بسعر 79.95 جنية .
  • مشاية 40*70 سم بسعر 29.95 جنية .
  • صينية بسعر 59.95 جنية .
  • مج زجاج بسعر 29.95 جنية .
  • مج زجاج بسعر 29.95 جنية .
  • قاعدة كرسي مقاس 45*45 سم بسعر 49.95 جنية .
  • غطاء كوشون خيامية عبوة 2 قطعة مقاس 40*40 سم بسعر 34.95 جنية .
  • مفرش خيامية مقاس 140*230 سم بسعر 84.95 جنية .
  • تابلوه حائط رسومات رمضان مقاس 140*90 سم بسعر 34.95 جنية .
  • فانوس رمضان صوت وضوء بسعر 44.95 جنية .
  • فانوس رمضان كبير 70 سم بسعر 99.95 جنية .
  • حبل زينة رمضان بسعر 49.95 جنية . طقم مريلة مطبخ 4 قطع بسعر 79.95 جنية .

كارفور مصر : اسعار الياميش وزينة وفانوس وكرتونة رمضان 2019

كارفور مصر : اسعار الياميش وزينة وفانوس وكرتونة رمضان 2019 كارفور مصر : اسعار الياميش وزينة وفانوس وكرتونة رمضان 2019

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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